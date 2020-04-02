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影／台東南橫山區近橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂
台東縣南橫公路利稻到向陽路段山區，從今年1月初屢生意外死亡事故，有大學生溺水、有路人車禍、有山友心臟病發，為求地方安寧、民眾出入平安，海端鄉利稻村、霧鹿村民共同以傳統祭儀安魂，希望祖靈和鬼魂和平共存，庇佑南橫公路往來平安。
這場布農族人傳統安魂祈福儀式，昨天在南橫公路利稻橋頭舉行，有利稻部落lavian（領導）邱安成、部落主席邱強永、利稻村長古金福、霧鹿村長古振英，以及海端代表古明良與利稻部落多位耆老參與。
供桌有整顆豬頭，米酒等祭品，布農族祭師胡金娘手中握著茅草，唸唸祭文：「快吃，這裡有足夠的飯、足夠的肉和足夠的酒，大家不用搶」告訴祖靈和橫公路上的鬼魂，好好地享用肉和酒，以後大家和平相處，庇佑這條路平安。
邱強永表示，因今年山區不平靜，所以舉辦祈福儀式取代驅鬼，並準備豐盛祭品給祖靈和鬼魂享用，希望他們共同保佑南橫公路的平安。
利稻村長古金福表示，利稻部落從今年1月到3月發生多起死亡意外事故，有遊客車子翻落山谷、有大學生溺斃、有山友心肌梗塞，這是利稻部落近20年來罕見，部落長輩們認為應該和祖靈、鬼魂溝通。
古金福說，以往每年在春夏交替之際，都會舉辦「驅鬼」儀式，將山上的鬼魂趕下山，讓山上平靜，但族人想想，山下也住人，將鬼魂趕下山不好，這個傳統已中斷至少30年，傳統是將鬼魂趕下山，現以祈福取代，希望祖靈和鬼魂平相處。
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