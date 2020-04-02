快訊

直播／我今增10例新冠肺炎確診、8例境外2本土 總計339例

棒球／疫情加上奧運延期 日媒推測可能取消經典賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台東南橫山區近橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
由於南橫公路路最近3個月來意外頻傳，當地布農族人以傳統祭儀安魂祈福。記者羅紹平／翻攝
由於南橫公路路最近3個月來意外頻傳，當地布農族人以傳統祭儀安魂祈福。記者羅紹平／翻攝

台東縣南橫公路利稻到向陽路段山區，從今年1月初屢生意外死亡事故，有大學生溺水、有路人車禍、有山友心臟病發，為求地方安寧、民眾出入平安，海端鄉利稻村、霧鹿村民共同以傳統祭儀安魂，希望祖靈和鬼魂和平共存，庇佑南橫公路往來平安。

這場布農族人傳統安魂祈福儀式，昨天在南橫公路利稻橋頭舉行，有利稻部落lavian（領導）邱安成、部落主席邱強永、利稻村長古金福、霧鹿村長古振英，以及海端代表古明良與利稻部落多位耆老參與。

供桌有整顆豬頭，米酒等祭品，布農族祭師胡金娘手中握著茅草，唸唸祭文：「快吃，這裡有足夠的飯、足夠的肉和足夠的酒，大家不用搶」告訴祖靈和橫公路上的鬼魂，好好地享用肉和酒，以後大家和平相處，庇佑這條路平安。

邱強永表示，因今年山區不平靜，所以舉辦祈福儀式取代驅鬼，並準備豐盛祭品給祖靈和鬼魂享用，希望他們共同保佑南橫公路的平安。

利稻村長古金福表示，利稻部落從今年1月到3月發生多起死亡意外事故，有遊客車子翻落山谷、有大學生溺斃、有山友心肌梗塞，這是利稻部落近20年來罕見，部落長輩們認為應該和祖靈、鬼魂溝通。

古金福說，以往每年在春夏交替之際，都會舉辦「驅鬼」儀式，將山上的鬼魂趕下山，讓山上平靜，但族人想想，山下也住人，將鬼魂趕下山不好，這個傳統已中斷至少30年，傳統是將鬼魂趕下山，現以祈福取代，希望祖靈和鬼魂平相處。

由於南橫公路路最近3個月來意外頻傳，當地布農族人以傳統祭儀安魂祈福。記者羅紹平／翻攝
由於南橫公路路最近3個月來意外頻傳，當地布農族人以傳統祭儀安魂祈福。記者羅紹平／翻攝

南橫 利稻村

延伸閱讀

台20線梅山口交通管制 清明連假首日放行遊南橫天池

花蓮原民歲時祭儀受疫情影響 布農族射耳祭暫停

南橫公路天池路段即起每周二、四不開放 遊客別白跑

南橫台東─高雄 尚未通車

相關新聞

影／台東南橫山區近橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂

台東縣南橫公路利稻到向陽路段山區，從今年1月初屢生意外死亡事故，有大學生溺水、有路人車禍、有山友心臟病發，為求地方安寧、...

連假讀好書免出門 花蓮市圖2萬冊電子書即起上線

新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾盡量避免外出，花蓮市公所擴大租賃UDN讀書館電子書平台，提供給民眾借閱的電子書，大幅增加到2萬...

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

基隆時代力量市議員陳薇仲公開她的議員配合款570萬元，去年底開始舉辦、推動的「百萬預算我們決定」度參與式預算公民審議活動...

60年首見 蘇澳海上龍舟賽停辦

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所防疫優先，鎮長李明哲與地方人士昨天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李明哲表示，這是60年來首度停辦在南方澳漁港的龍舟比賽，但重要的祭港儀式仍照常舉辦。

防疫操點閱破萬 台東文化處長跳活水湖

台東縣文化處長鍾青柏日前說若防疫操宣傳片點閱破萬就跳活水湖，果然迅速達標，他昨天信守承諾跳湖，農業處長許家豪、消保官謝錦川也展現義氣陪跳，縣長饒慶鈴加碼送500份雞排給現場觀眾。

憂防疫破口 宜蘭首創居家檢疫叫送瓦斯專線每桶補助300

最近國人紛紛搭飛機返台逃離疫區，導致國內居家檢疫或隔離人數爆增，他們在家裡叫送瓦斯，可能與送瓦斯者接觸，增加傳染風險。宜...

秋行軍蟲為害再擴大！台東首見小米受災

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，台東縣政府及農委會台東區農業改良場首度通報轄內小米受害，國內秋行軍蟲再度新增寄主範圍。

花蓮檢疫趴趴走留學生買蚵仔煎 店家停業1個月

上月25日花蓮有兩名從美國回台的高中公費留學生，應遵守14天居家檢疫規定，卻下車到花蓮市區買蚵仔煎，還高調PO上網路，2...

兒童節禮物他們「拖」到校門 遠遠祝賀不進校園

清明連假前，各機關學校趕在今天送出兒童節禮物。因為社交距離1.5公尺規範，宜蘭冬山鄉公所送禮方式很特別，鄉長與鄉民代表利...

台東2輛「英語行動列車」今啟用！滿足偏鄉學生學習

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟動，未來，英語行動列車開往台9線及台11線，滿足偏...

花蓮衛生局推動「禮讓運動」 連假將景點讓給遊客

花蓮縣衛生局今天舉辦「新冠肺炎疑似社區感染演習」，模擬發生社區群聚感染，實際演練防堵措施，控制疫情，花蓮縣衛生局同時推動...

花東好空氣 民眾避疫訂房逾七成

清明四天連假明天開始，台東飯店旅宿業訂房率逾七成以上，但因遇到新冠肺炎疫情延燒，業者不敢大意，加強防疫作為。除了量體溫及洗手消毒，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者一律不給入住。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

居家檢疫期間趴趴走割草、買東西 嘉縣再開罰2人共30萬

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。