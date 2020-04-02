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宜蘭防疫再升級 成立防疫計程車隊及消毒大隊

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天到礁溪地區飯店了解防疫狀況，業者若因疫情而有營業損失，可以申請減稅。 圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙今天到礁溪地區飯店了解防疫狀況，業者若因疫情而有營業損失，可以申請減稅。 圖／縣府提供

宜蘭縣政府最近成立「防疫計程車隊」跟「消毒大隊」，縣長林姿妙今天前往礁溪地區飯店了解業者的防疫現況，除了要求業者落實各項防疫工作外，也呼籲業者若因為疫情使得營業受影響，可申請減稅。

最近返台國人多，確診與居家檢疫的人數也爆增，在防疫當頭，宜蘭縣即日起成立「宜蘭縣防疫計程車隊」，由宜蘭縣汽車駕駛員職業工會、宜蘭縣計程車客運商業同業公會及宜蘭縣計程車駕駛員業職業工會推薦優良駕駛員，服務有就醫需求的居家檢疫及隔離者。

目前已招募2名專職駕駛員，只能載居家檢疫及隔離者，月薪9萬5千元。為保障防疫車隊駕駛員與乘客權益，駕駛員每日須落實自我健康監控，並回報縣府；待命期間不得載運一般乘客，執勤中需全程配戴口罩及手套，請居家隔離或居家檢疫民眾如有就醫需求，可撥打防疫專線03-9357011，調派車輛協助接送。

此外宜蘭也成立「防疫消毒大隊」，針對民眾出入頻繁公共場所周圍加強消毒工作，隊員70人，配置噴霧機25台、消毒車12輛，清毒清潔員重點在交通場站（火車、客運）、大型營業場所(百貨賣場、電影院及其他營業場所)、人潮聚集之熱點(超市、市場、商圈)、學校及民眾洽公機關周圍等。

縣長林姿妙今天也前往礁溪地區飯店了解防疫情況，要求旅館及民宿業者務必落實防疫滴水不漏，包括詢問旅客旅遊史、測量體溫、手部酒精消毒，並加強客房及公共空間把手、電梯按鈕、樓梯扶手、桌椅等消毒，服務人員需健康自主管理、測量體溫、配戴口罩。

飯店業者如受疫情影響縮減營業規模，可於使用情形變更日起30日，申請部分樓層停用，經查證屬實，樓層停用期間可以「一層樓」為核准單位，改依非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負三分之一。

宜蘭縣長林姿妙今天到礁溪地區飯店了解防疫狀況，業者若因疫情而有營業損失，可以申請減稅。 圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙今天到礁溪地區飯店了解防疫狀況，業者若因疫情而有營業損失，可以申請減稅。 圖／縣府提供
宜蘭縣成立防疫消毒大隊，針對民眾出入頻繁公共場所周圍加強消毒。圖／縣府提供
宜蘭縣成立防疫消毒大隊，針對民眾出入頻繁公共場所周圍加強消毒。圖／縣府提供

計程車 居家檢疫 疫情

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