清明連假首日 台東南迴改公路北上湧現車潮

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所防疫優先，鎮長李明哲與地方人士昨天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李明哲表示，這是60年來首度停辦在南方澳漁港的龍舟比賽，但重要的祭港儀式仍照常舉辦。

2020-04-02 00:04