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清明連假首日 台東南迴改公路北上湧現車潮

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
南迴公路熱門景點多良車站，有警力機動維持交通，車流沒有回堵的情形。記者尤聰光/攝影
南迴公路熱門景點多良車站，有警力機動維持交通，車流沒有回堵的情形。記者尤聰光/攝影

清明節4天連續假期首日，台東境內公路交通除省道台9線南迴改、台11線北上車流變多，行車大致都非常順暢，警方預估今天中午過後車流會逐漸增加。提醒用路人一定要遵守交通規則，遵循現場交管指揮。

警方表示，首日交通狀況大致良好，省道台9線南迴改、台11線北上車流早上9點過後開始變多，車速維持在5、60公里，行車大致保持順暢，幾個熱門景點包括多良車站、伯朗大道及水往上流路段，有警力機動維持交通，車流沒有回堵的情形。

警方預估今天中午過後，一直到明、後天將是北上車流最多的時候，周六及周日則是南下車道返回工作車流最多，呼籲用路人遵守交通，同時提醒南迴公路測速照相多，另台9戊線區間測速速線維持40公里不變，用路人一定要依速限行駛，避免傷了荷包。

清明節4天連續假期首日，台東境內公路交通省道台9線南回改、台11線北上車流變多，行車大致都非常順暢。記者尤聰光/攝影
清明節4天連續假期首日，台東境內公路交通省道台9線南回改、台11線北上車流變多，行車大致都非常順暢。記者尤聰光/攝影

測速 伯朗大道

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