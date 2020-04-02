救觀光 太魯閣公園提供專業解說邀民眾連假遊步道

新冠肺炎疫情重擊觀光，就連馳名國內外的太魯閣國家公園，遊客量也下滑2到3成。為振興觀光，太魯閣國家公園管理處在連假期間提供專業解說服務，邀民眾親近步道，園區內各店家消費也有多項優惠。

太魯閣是花蓮觀光領頭羊，每年入園遊客數超過400萬人，平均每個月30多萬國內外遊客造訪，欣賞太魯閣雄奇險峻的峽谷風貌。

太管處副處長張登文說，受到疫情影響，入園遊客人數下滑2到3成，為鼓勵國內旅遊，清明連假期間，在園區內深受歡迎的砂卡礑和白楊兩條步道，提供免費的專業帶隊解說服務。

其中，白楊步道為上午9時、下午1時30分各一場，砂卡礑步道則是上午9時30分及10時30分，下午2時30分及3時30分，民眾可在步道入口集合，不需要事先報名。此外，砂卡礑步道上午9時至11時及下午2時至4時，還有駐站諮詢服務。

園區內太魯閣台地遊客中心、長春祠、布洛灣台地、山月村渡假小屋、靳珩、綠水、天祥、碧綠神木及小風口等10處遊憩據點，連假期間也有消費優惠，除了一般民眾享折扣，多個店家針對醫護人員，提供招待咖啡、住房折抵等好康，慰勞防疫期間的辛苦。太管處也結合店家提供消費滿額換宣導品，連假期間發票金額可累計兌換，送完為止。

民眾還可以拍照打卡送贈品。連假走訪太魯閣園區砂卡礑、匯德、得卡倫、布洛灣環流丘、九曲洞、燕子口、白楊、石門山、合歡北峰等經典步道拍照打卡、標註太魯閣國家公園，並分享臉書、IG等社群平台，可兌換限量贈品。