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連假讀好書免出門 花蓮市圖2萬冊電子書即起上線
新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾盡量避免外出，花蓮市公所擴大租賃UDN讀書館電子書平台，提供給民眾借閱的電子書，大幅增加到2萬冊，昨起上線開放借閱，讓民眾手指一點就能在家讀好書。
花蓮市立圖書館從前年起就購置UDN讀書館電子書平台，起初僅有百餘冊，今年擴大租賃，增加到6500種，涵蓋兒童繪本、兒少讀物、歷史武俠、烹飪飲飲、英語學書、養生樂活、輕小說和漫畫等，適合各種年齡層。每種書籍各3冊，一共2萬冊，趕在連假前，昨起免費上線。
市長魏嘉賢說，花蓮市圖是縣內電子書選擇、可借閱冊數最多最豐富的公共圖書館，每次可借5本，借期14天，借還都很方便，不用出門，線上就可借閱，且借期一到電腦會自動歸還。
魏嘉賢表示，疫情持續中，對愛書者來說，不用出門就能借閱的電子書，是最好的選擇。
如何借閱電子書？只要有花蓮縣公共圖書館借書證，下載「UDN讀書館」APP登入花蓮市立圖書館，輸入帳號(身分證號)、密碼(身分證後四碼)，成功登入後即可使用。
花蓮市圖館長陳怡琳說，UDN讀書館平台電子書共有PDF和EPUB兩種格式可供選擇，使用PDF格式在大平板或電腦上閱覽電子書，就像在看紙本書；使用EPUB格式在手機或小平板上閱讀，可視個人喜好改變文字的樣式、大小、顏色、排版，也提供低光源的夜間閱覽模式，此外，電子書APP還有記錄閱讀進度的功能，相當方便。
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