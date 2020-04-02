連假讀好書免出門 花蓮市圖2萬冊電子書即起上線

新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾盡量避免外出，花蓮市公所擴大租賃UDN讀書館電子書平台，提供給民眾借閱的電子書，大幅增加到2萬冊，昨起上線開放借閱，讓民眾手指一點就能在家讀好書。

花蓮市立圖書館從前年起就購置UDN讀書館電子書平台，起初僅有百餘冊，今年擴大租賃，增加到6500種，涵蓋兒童繪本、兒少讀物、歷史武俠、烹飪飲飲、英語學書、養生樂活、輕小說和漫畫等，適合各種年齡層。每種書籍各3冊，一共2萬冊，趕在連假前，昨起免費上線。

市長魏嘉賢說，花蓮市圖是縣內電子書選擇、可借閱冊數最多最豐富的公共圖書館，每次可借5本，借期14天，借還都很方便，不用出門，線上就可借閱，且借期一到電腦會自動歸還。

魏嘉賢表示，疫情持續中，對愛書者來說，不用出門就能借閱的電子書，是最好的選擇。

如何借閱電子書？只要有花蓮縣公共圖書館借書證，下載「UDN讀書館」APP登入花蓮市立圖書館，輸入帳號(身分證號)、密碼(身分證後四碼)，成功登入後即可使用。