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基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
議員陳薇仲公開570萬議員配合款，民眾參與投票結果出爐。圖／陳薇仲提供
議員陳薇仲公開570萬議員配合款，民眾參與投票結果出爐。圖／陳薇仲提供

基隆時代力量市議員陳薇仲公開她的議員配合款570萬元，去年底開始舉辦、推動的「百萬預算我們決定」度參與式預算公民審議活動，從去年底安樂區四大生活圈四場住民大會、公部門及團體會勘審議階段，到3月13日至3月31日的公展投票結束。昨天下午進行直播開票，晚間陳薇仲公布開票結果。

陳薇仲認為，「議員配合款」不夠公開透明、行政立法職權混淆，長期以來被詬病「球員兼裁判、規避採購法」，以人情考量出發而非民主與專業考量的預算運用，應該取消，但大變革並非一蹴可幾，去年未使用建議款，今年決定把建議款額度進行參與式預算審議。

陳薇仲舉辦4場安樂區住民大會，居民提9個在地生活與社區改善提案，再與各提案相關公部門單位會勘，最後審議通過7案。把1年約570萬「議員配合款」公開，讓民眾投票想要做什麼，每人圈選4個提案投票，來決定這7案的執行優先順序，今天下午直播開票。

陳薇仲說，希望以自己的議員建議款額度開始，做出改變的嘗試，參與式預算就是「由市民自主決定預算要如何使用，公部門審核後提案執行」，讓公共預算的使用回歸繳納稅金的市民。

在公展投票階段，實體和網路共有1217位16歲以上在安樂區設籍、居住、就業或就學的民眾參與投票，其中有1189張有效票、28張無效票，今天各案開票結果統計如下：

(1) 自己的公園自己蓋─安樂公園及四維公園總體檢：841

(2) 國家新城景觀台、鐘萼木復育區改善：665

(3) 里民活動中心你敢去嗎─里民活動中心使用需求調查：608

(4) 再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育：852

(5) 提升在地就學環境─安樂高中校舍維護：596

(6) 閃耀基隆，銀河再現─武崙國中天文設備採購：511

(7) 基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園：683

陳薇仲指出，570萬的市議員建議款，將依開票結果為施作排序執行，排序第一的「再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育」與第三的「基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園」會與現有計畫合作，或是待現有計畫完成後再搭配執行等方式，而由於建議款屬市府預算，需遵守公務預算的流程會勘、發包和執行，相關工程如無其他特殊狀況，預計將於2020年底前完成。

活動及提案資訊：

https://reurl.cc/Aqq5gK

議員陳薇仲公開570萬議員配合款，民眾參與投票結果出爐。圖／陳薇仲提供
議員陳薇仲公開570萬議員配合款，民眾參與投票結果出爐。圖／陳薇仲提供

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