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憂防疫破口 宜蘭首創居家檢疫叫送瓦斯專線每桶補助300

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
送瓦斯到居家檢疫或隔離者家中，可能經過廚房及浴廁，增加傳染風險，宜蘭首創「居家檢疫叫送瓦斯專線」，市公所為鼓勵透過專線叫瓦斯的居家者，補助每桶300元費用。本報資料照
送瓦斯到居家檢疫或隔離者家中，可能經過廚房及浴廁，增加傳染風險，宜蘭首創「居家檢疫叫送瓦斯專線」，市公所為鼓勵透過專線叫瓦斯的居家者，補助每桶300元費用。本報資料照

最近國人紛紛搭飛機返台逃離疫區，導致國內居家檢疫或隔離人數爆增，他們在家裡叫送瓦斯，可能與送瓦斯者接觸，增加傳染風險。宜蘭市公所今天決定協助業者成立「居家檢疫叫送瓦斯專線」，而且為鼓勵透過專線叫瓦斯，還會補助每桶300元，大約一半瓦斯費用。

「居家檢疫者叫送瓦斯專線」乃全國首見，為了保護送瓦斯桶到住家的第一線人員。宜蘭市公所會協助向檢疫及隔離人員進行宣傳，也讓瓦斯業者可以透過事前的告知，進行必要防護，事後更可針對瓦斯桶進行徹底消毒，保障民眾安全。

此外，市公所為了鼓勵居家檢疫民眾配合，也將補助透過瓦斯專線的居家檢疫隔離者，每桶瓦斯一半費用，也就是每叫一桶瓦斯補助300元。

宜蘭目前居家檢疫及隔離者大約800多人，個資不得外洩，縣液化氣體燃料商業同業公會理事長林國良表示，一般家用瓦斯運送時，業者必須搬運至指定位置並協助換裝，過程中可能經過使用者的房間、浴廁等，與他們會有密切接觸，送瓦斯時也不清楚對方是不是居家檢疫隔離者，未能採取必要防護，若不小心被傳染，擔心成「防疫破口」。

市長江聰淵表示，他們里幹事每天都打電話關懷居家者，會一併探詢有無瓦斯需求，然後把需求提供給專線人員，提醒送瓦斯者加強自我防範，市公所除了專線及補助外，也會向中央主管機關爭取口罩等防疫物資，增加保護業者。

居家檢疫 口罩 江聰淵

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