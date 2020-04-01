兒童節禮物他們「拖」到校門 遠遠祝賀不進校園
清明連假前，各機關學校趕在今天送出兒童節禮物。因為社交距離1.5公尺規範，宜蘭冬山鄉公所送禮方式很特別，鄉長與鄉民代表利用拖帶把禮物「拖」到校門口，不入校也不致詞，遠遠祝賀，再由學童把禮物拖進去。
為慶祝兒童節，冬山鄉公所在兒童節前致贈國小學生圖書禮券約2500份，鄉立幼兒園則送跳棋及蠟筆禮盒，此外還有各國小在校表現優良的模範生禮品。
以往都是首長進入學校舉辦兒童節禮物致贈儀式並且致詞，師生齊聚一堂開心歡樂；但今年因為疫情一切從簡，而且中央剛公布室內社交距離保持1公尺、室外社交距離保持1.5公尺，任何一位長官送禮物給小朋友，一送一收之間的距離都可能在1公尺內。
冬山鄉長林峻輔表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，為避免群聚感染，鄉公所「贈禮儀式」調整為使用「傳輸帶」，與鄉內代表把載滿禮物的禮箱拖帶到幼兒園校門口，與學生保持遠遠的距離道賀，再由學童接過傳輸帶，把禮品帶回教室。
至於兒童節圖書禮券委由廠商送達各學校，模範生獎狀及獎品也代領後送給模範生，避免大家群聚一起增加感染風險。
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