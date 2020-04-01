台東2輛「英語行動列車」今啟用！滿足偏鄉學生學習

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟動，未來，英語行動列車開往台9線及台11線，滿足偏鄉學生在英語閱讀學習上的需求。

教育處表示，英語行動列車分別以17噸和3.5噸貨車為基礎，搭配高科技網路與視聽設備及豐富英語圖書，同時還配置英語教師，可以說車開往哪裡，就可以直接現場教學。

今天啟用儀式，由縣長饒慶鈴主持，她表示提升縣內英語教育，就從行動服務開始，今年東海國中成立創新國際社團，明年也將成立英語專班，並甄選具英語專長的老師。