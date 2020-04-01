快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東2輛「英語行動列車」今啟用！滿足偏鄉學生學習

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
英語行動列車配置英語教師，可以說車開往哪裡，就可以直接現場教學。圖／台東縣政府提供
英語行動列車配置英語教師，可以說車開往哪裡，就可以直接現場教學。圖／台東縣政府提供

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟動，未來，英語行動列車開往台9線及台11線，滿足偏鄉學生在英語閱讀學習上的需求。

教育處表示，英語行動列車分別以17噸和3.5噸貨車為基礎，搭配高科技網路與視聽設備及豐富英語圖書，同時還配置英語教師，可以說車開往哪裡，就可以直接現場教學。

今天啟用儀式，由縣長饒慶鈴主持，她表示提升縣內英語教育，就從行動服務開始，今年東海國中成立創新國際社團，明年也將成立英語專班，並甄選具英語專長的老師。

教育處強調，英語行動列車，最大特色是不受氣候和地理環境限制，並可容納29名學生使用改造貨櫃室內空間；即日起各校可以透過預約平台，到校進行教學服務。

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟用，未來將滿足偏鄉學生在英語閱讀學習上的需求。圖／台東縣政府提供
台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟用，未來將滿足偏鄉學生在英語閱讀學習上的需求。圖／台東縣政府提供

列車 饒慶鈴 偏鄉

延伸閱讀

一諾千金！台東文化處長鍾青柏「跳活水湖」！

21顆「海中玫瑰」 移植台東富山海域

台東副縣長及3位處長今履新 饒慶鈴：建立斜槓團隊

貼近民意 台東縣長饒慶鈴下鄉與部落青年座談

相關新聞

兒童節禮物他們「拖」到校門 遠遠祝賀不進校園

清明連假前，各機關學校趕在今天送出兒童節禮物。因為社交距離1.5公尺規範，宜蘭冬山鄉公所送禮方式很特別，鄉長與鄉民代表利...

台東2輛「英語行動列車」今啟用！滿足偏鄉學生學習

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟動，未來，英語行動列車開往台9線及台11線，滿足偏...

花蓮衛生局推動「禮讓運動」 連假將景點讓給遊客

花蓮縣衛生局今天舉辦「新冠肺炎疑似社區感染演習」，模擬發生社區群聚感染，實際演練防堵措施，控制疫情，花蓮縣衛生局同時推動...

花東好空氣 民眾避疫訂房逾七成

清明四天連假明天開始，台東飯店旅宿業訂房率逾七成以上，但因遇到新冠肺炎疫情延燒，業者不敢大意，加強防疫作為。除了量體溫及洗手消毒，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者一律不給入住。

影／愚人節驚喜 宜蘭各大醫院社工意外收到神秘午餐禮

今天是4月1日愚人節，宜蘭縣各大醫院社工在中午都收到一份神秘禮物，包括有愛心午餐、飲料與上等茶葉禮盒，來自民間的力量感謝...

基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球特色吸引英雄好漢

基隆市體育班109學年度招生報名開始，體育班共9校分別為信義國中、正濱、南榮、百福、中正、明德、銘傳國中，及八斗高中國中...

一諾千金！台東文化處長鍾青柏「跳活水湖」！

台東縣政府文化處長鍾青柏，今天早上真的「跳湖」了！兌現他日前公開表示「防疫操」宣傳片點閱率破萬就跳活水湖的承諾，縣長饒慶...

基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋 闖出一片天

基隆囝子宋之凡選擇一般年輕人比較不肯做的傳統手工鞋，在這一行他從學徒開始做起，離鄉背井拜師學藝後返鄉成立「之凡工作室」，...

防疫優先 蘇澳海上龍舟賽60年來首度停辦 

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所為了防疫優先，鎮長李明哲與地方人士今天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李...

八斗子火車站列車長量體溫 首車班車站沒半個旅客

交通部宣布今天起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站等全面實施量測體溫，複測體溫仍超過37.5度即可拒...

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

配合所有交通場站等全面量體溫，台鐵各車站設有紅外線量測儀，過濾發燒民眾，上午7點多，基隆火車站的檢測儀嗶嗶叫，原因是不少...

免費午餐擴及幼兒？ 宜縣府要打算盤

宜蘭縣一年花2億8千萬元，讓3萬多名國中小學生有免費午餐可吃，三星鄉公所昨天建議，盼向下延伸到幼兒園，讓上萬名幼兒也有免費午餐，但是宜蘭縣政府認為，這將增加上億元的支出，有待評估，縣長林姿妙表示，要視財務狀況討論。

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。