花蓮衛生局推動「禮讓運動」 連假將景點讓給遊客

花蓮縣衛生局今天舉辦「新冠肺炎疑似社區感染演習」，模擬發生社區群聚感染，實際演練防堵措施，控制疫情，花蓮縣衛生局同時推動「禮讓運動」，鼓勵花蓮人多留在家陪伴家人，將餐廳及景點讓給外地遊客。

花蓮縣長徐榛蔚指出，新冠肺炎疫情嚴峻，目前花蓮居家檢疫356人，居家隔離12人，確診0人，清明連假期間，返鄉或是來到花蓮的遊客很多，縣府都很戒慎恐懼、戰戰兢兢，尤其在防疫階段，實況演練很接地氣。未來連假4天請民眾一定要準備口罩，出入公共場所，請務必要戴口罩，不要輕忽這次疫情，保護好自己。

衛生局長朱家祥表示，清明4天連假的確有大批人潮想到花蓮解悶，呼籲花蓮鄉親發起「禮讓運動」，因為花蓮各景點、美食，對於在地鄉親而言平常就可去，建議連假期間，把這些機會禮讓給外地遊客，自己與家人多待在家中，增進家庭彼此親密關係，漸少去公共場所和遊客排隊擁擠。

朱家祥提醒，針對各大營業場所、餐廳、夜市，一定要全程戴口罩，做好消毒衛生工作，讓遊客都能安心購物，享受在花蓮的淨土生活，同時連假後的周一，大家可視為打掃日，整理居家環境及周邊場所。