影／愚人節驚喜 宜蘭各大醫院社工意外收到神秘午餐禮

今天是4月1日愚人節，宜蘭縣各大醫院社工在中午都收到一份神秘禮物，包括有愛心午餐、飲料與上等茶葉禮盒，來自民間的力量感謝他們在這段期間為防疫辛苦付出；有社工人員收到禮物時驚喜萬分，還以為被捉弄。

「為什麼會有午餐、還有禮物？這是愚人的嗎？」很多社工人員收到這份暖心又暖胃的溫馨禮物，感到意外驚喜，開心到難以置信。

串起這份愛心的是台北榮總蘇澳分院，副院長吳文智說，明天就是社工日，對於這群在醫療照護與行政業務雙重角色的醫務社工而言，貢獻往往被忽略，在這次新冠肺炎期間，疫情指揮中心給予醫事人員的出國禁令旅遊補償，適用對象除了醫事人員外，特別也將社工人員納入，總算喚起大家對社工重視。

為了使這群「比笨蛋更笨」的人，在他們的節日裡能感受溫暖與支持，吳文智邀請友人針對宜蘭縣陽大附醫、羅東博愛、聖母及台北榮總蘇澳及員山分院共5家醫院社工人員，在愚人節當天贈送高級台灣茶葉和及豐盛午餐與飲料，加油打氣。

午餐來自蘇澳肉羹民、耳東小館及宜蘭迷客夏陳仕倫先生捐助，大方送出肉羹、滷肉飯及飲料給社工人員當午餐，讓第一線的抗疫尖兵感到暖胃也暖心。