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基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球特色吸引英雄好漢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球等各具特色，吸引英雄好漢參加。圖／基隆市政府提供
基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球等各具特色，吸引英雄好漢參加。圖／基隆市政府提供

基隆體育班109學年度招生報名開始，體育班共9校分別為信義國中、正濱、南榮、百福、中正、明德、銘傳國中，及八斗高中國中部、暖暖高中國中部，11日辦理甄試。

各體育班針對不同體育專業，分別有信義國中游泳、桌球、棒球，正濱國中田徑、籃球；南榮國中田徑、跆拳道；百福國中排球、羽球、跆拳道；中正國中田徑、網球、民俗體育；明德國中射擊；銘傳國中籃球、射箭、桌球；八斗高中國中部排球、跆拳道、橄欖球；暖暖高中國中部田徑、手球、橄欖球。

除中正國中報名已截止，其他學校報名活動正火熱進行中，歡迎國小應屆畢業生加入專業體育及運動教育領域，適性發展。

因應新冠肺炎，市府已要求各校配合相關防疫措施，甄試當日落實量測體溫，監試人員應與考生保持適當距離，且於考試開始前打開門窗注意環境通風。另外，各校已設置隔離試場，甄試當日應依試場規則及實際需求，啟用隔離試場。

甄試結果將於4月22日公告於各校與市府教育處全球資訊網（www.kl.edu.tw）網站，錄取結果亦由各校同時通知，錄取學生於4月24日、4月25日逕至各校辦理報到(各校報到時間，詳見各校簡章)。

目前高中升大學獨立招生陸續放榜，安樂高中排球隊3位同學錄取國立東華大學體育與運動科學系；八斗高中橄欖球隊2位同學分別錄取國立台灣體育大學球類運動學系、長榮大學運動競技學系，排球隊則有2位同學錄取國立台南大學體育系、1位同學錄取台北市立大學球類運動學系。這些優秀學生基隆市體育好手。

基隆市高中體育班經營不易，各校仍拚盡全力將學生送進國立大學殿堂，延續選手運動生命。基隆市高中體育班甄試接續於5月2日登場，報名日期為4月27日至4月29日，詳細資訊見各校簡章。

基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球等各具特色，吸引英雄好漢參加。圖／基隆市政府提供
基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球等各具特色，吸引英雄好漢參加。圖／基隆市政府提供
基隆9校體育班招生 游泳、田徑、棒球等各具特色，吸引英雄好漢參加。圖／基隆市政府提供
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體育 排球 基隆

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