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一諾千金！台東文化處長鍾青柏「跳活水湖」！

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東縣政府文化處長鍾青柏（右），今天兌現承諾跳活水胡，農業處長許家豪（左）及縣消保官謝錦川（中）也來力挺陪同跳湖。記者尤聰光／攝影
台東縣政府文化處長鍾青柏（右），今天兌現承諾跳活水胡，農業處長許家豪（左）及縣消保官謝錦川（中）也來力挺陪同跳湖。記者尤聰光／攝影

台東縣政府文化處長鍾青柏，今天早上真的「跳湖」了！兌現他日前公開表示「防疫操」宣傳片點閱率破萬就跳活水湖的承諾，縣長饒慶鈴加碼送500份雞排給現場觀眾。

「處長加油！帥喔！酷喔！」現場民眾大聲呼喊給鍾青柏加油打氣，鍾在眾人要求及鼓勵下，重達百公斤的2名壯漢跳下下氣墊，鍾直接彈飛2層高度掉入水中湖，撲通的一聲，水花濺起，現場響起一片掌聲，一旁高喊「真男人」。

文化處長跳湖，原來起因是3月14日文化處舉辦「曬一波 書福咧 March一起來」書籍義賣活動時，鍾青柏秀了一段由089舞團編排的防疫操「嘿嘿洗手舞」，並自製宣傳片PO上臉書教導民眾來跳。

當天活動中，鍾青柏公開表示如果防疫操宣傳片點閱率破萬，他就將履行承諾「跳活水湖」，饒慶鈴也加碼鍾要跳活水湖時，她要送參觀的民眾，每人一個雞排。沒想到短短3天時間就達標，來到1萬2千多人點閱。

今天跳湖兌現，除了鍾青柏，農業處長許家豪及縣消保官謝錦川也來力挺陪同跳湖，讓鍾不孤單。現場也吸引近2位民眾到場觀賞，有民眾說：「處長說到做到，真是好樣的」。也有人說「看高官跳水又能吃雞排，當然不能錯過」。

「掉入水中瞬間還真痛！」鍾青柏跳完水後忍不住說，以為水是軟的應該會很舒服，但掉下去碰到水就像撞到硬物一樣，右邊屁股和大腿痛死了，但如果下次還有機會，還是會去跳啦。

來觀看民眾說：「看高官跳水又能吃雞排，當然不能錯過」。記者尤聰光／攝影
來觀看民眾說：「看高官跳水又能吃雞排，當然不能錯過」。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴到現場為2位處長和消保官加油打氣，也開心加碼送500份雞排給現場觀眾。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴到現場為2位處長和消保官加油打氣，也開心加碼送500份雞排給現場觀眾。記者尤聰光／攝影
重達百公斤的2名壯漢跳下下氣墊，縣府文化處長鍾青柏從氣墊直接彈飛2層高度掉入水中湖。記者尤聰光／攝影
重達百公斤的2名壯漢跳下下氣墊，縣府文化處長鍾青柏從氣墊直接彈飛2層高度掉入水中湖。記者尤聰光／攝影

雞排 饒慶鈴 義賣

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