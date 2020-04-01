基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋 闖出一片天
基隆囝子宋之凡選擇一般年輕人比較不肯做的傳統手工鞋，在這一行他從學徒開始做起，離鄉背井拜師學藝後返鄉成立「之凡工作室」，他與老婆楊馥瑋自創品牌創業，聯手打造手工「夢那鹿」日常生活鞋，在網路銷售及文創攤位闖出一片天。
製鞋是夕陽產業？那可不，對宋之凡來說，是他的夢想之路，也是他的希望產業。他表示，常有人問他「什麼是好鞋？」，他回答「適合自己日常走路的鞋就是好鞋」，大品牌的鞋子充斥市場，他讓自己的品牌走出特色，成為有個性的鞋子，因為每雙鞋的材質、鞋款及舒適度都量身打造，適合在地人的雙腳。
宋之凡大學時期學服裝設計，畢業後當起手工鞋學徒，到台南找傳統鞋師傅學習製鞋技術，苦學3年多後，2年前回基隆成立工作室，創造兼具時尚及個性的「Monazu」(夢那鹿)鞋，透過市府「青孵計畫」創立在地自有品牌「凡人與路」，為雨都找幸福鞋。
夢那鹿手工鞋假日各大文創市集、活動都可看到，也在凡人與路粉絲專頁及pinkoi網路商店行銷，還受邀到香港參加文創市集，賣到國外去，也成為到基隆遊玩的觀光客尋找的特色幸福鞋。宋之凡說，鞋子的創作2人一起討論、設計，最後由他做出來，粉絲專頁及臉書社團是老婆創作及設計，2人一個做鞋、一個行銷，分工合作聯手打造。
「創業什麼都要會就是不會累」宋之凡夫妻不喊累，還開設「年輕鞋師傅手作體驗營」，到學校、社區教學生和民眾手作迷你鞋，也到社區大學教導專業製鞋課程，從教育傳承製鞋技術。宋之凡拍片行銷請老婆擔綱女主角，他任導演及導播，透過短片分享日常生活鞋穿上去的幸福感，用最有溫度的方式分享。
宋之凡說，他希望藉由製鞋、賣鞋及教鞋傳承鞋師傅的製鞋技術與態度，打造屬於基隆人獨特的「鞋產業」。今年更接受社區大學的邀請，研發專業製鞋課程，帶著學員親手做出適合自己穿的日常生活鞋，落實傳承製鞋技術，深耕基隆在地有溫度的手作鞋教育，讓穿鞋不僅是一種生活習慣，而且也是一種幸福教育。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言