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基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋 闖出一片天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。記者游明煌／攝影
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。記者游明煌／攝影

基隆囝子宋之凡選擇一般年輕人比較不肯做的傳統手工鞋，在這一行他從學徒開始做起，離鄉背井拜師學藝後返鄉成立「之凡工作室」，他與老婆楊馥瑋自創品牌創業，聯手打造手工「夢那鹿」日常生活鞋，在網路銷售及文創攤位闖出一片天。

製鞋是夕陽產業？那可不，對宋之凡來說，是他的夢想之路，也是他的希望產業。他表示，常有人問他「什麼是好鞋？」，他回答「適合自己日常走路的鞋就是好鞋」，大品牌的鞋子充斥市場，他讓自己的品牌走出特色，成為有個性的鞋子，因為每雙鞋的材質、鞋款及舒適度都量身打造，適合在地人的雙腳。

宋之凡大學時期學服裝設計，畢業後當起手工鞋學徒，到台南找傳統鞋師傅學習製鞋技術，苦學3年多後，2年前回基隆成立工作室，創造兼具時尚及個性的「Monazu」(夢那鹿)鞋，透過市府「青孵計畫」創立在地自有品牌「凡人與路」，為雨都找幸福鞋。

夢那鹿手工鞋假日各大文創市集、活動都可看到，也在凡人與路粉絲專頁及pinkoi網路商店行銷，還受邀到香港參加文創市集，賣到國外去，也成為到基隆遊玩的觀光客尋找的特色幸福鞋。宋之凡說，鞋子的創作2人一起討論、設計，最後由他做出來，粉絲專頁及臉書社團是老婆創作及設計，2人一個做鞋、一個行銷，分工合作聯手打造。

「創業什麼都要會就是不會累」宋之凡夫妻不喊累，還開設「年輕鞋師傅手作體驗營」，到學校、社區教學生和民眾手作迷你鞋，也到社區大學教導專業製鞋課程，從教育傳承製鞋技術。宋之凡拍片行銷請老婆擔綱女主角，他任導演及導播，透過短片分享日常生活鞋穿上去的幸福感，用最有溫度的方式分享。

宋之凡說，他希望藉由製鞋、賣鞋及教鞋傳承鞋師傅的製鞋技術與態度，打造屬於基隆人獨特的「鞋產業」。今年更接受社區大學的邀請，研發專業製鞋課程，帶著學員親手做出適合自己穿的日常生活鞋，落實傳承製鞋技術，深耕基隆在地有溫度的手作鞋教育，讓穿鞋不僅是一種生活習慣，而且也是一種幸福教育。

基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供
基隆囝子宋之凡與妻聯手打造夢那鹿手工鞋，闖出一片天。圖／宋之凡提供

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