黃希賢確定去黨職 國民黨基市黨部主委變網路媒體社長

國民黨基隆市黨部主委黃希賢日前接到中央黨部通知確定去職，離開黨職主委的工作，市黨部表示，主委目前由市黨部書記長蔡智穎暫代，黃希賢說，2020總統大選國民黨慘敗，當時他就向黨中央請辭，但被慰留到現在，他接下網路媒體社長一職，角色變換一樣透過媒體力量，為基隆做事。

黃希賢表示，縣市黨部主委由黨主席派任，2020總統大選國民黨慘敗，當時他就向黨中央請辭，但被慰留到補選結束，黃希賢任職剛好滿2年。新主席就任，人事布局自有考量。基隆市7個行政區主委由市黨部主委任命，他已在3月初簽發人事命令，7區主委均已卸任，未來由新的市黨部主委重新任命。

黃希賢在2020總統大選國民黨慘敗，曾發出聲明，在黨有難的時候，在2個多月沒有人願意來承接主委一職時，前年4月他個人選擇這個跳火坑的義務職，本以為可以為黨拋磚引玉、但是事實證明，令人失望。他認為此次選舉在基隆國民黨的政黨票略勝民進黨八%，顯示基隆人民對本黨還是有基本期待的。

黃希賢說，他個人目前已經完成了階段性的任務，個人也願意為總統及立委在基隆的敗選負起政治責任。辭去市黨部主委是希望中央能讓本黨更有能力的人、更願意承擔的人有機會來承接。