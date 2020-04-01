防疫優先 蘇澳海上龍舟賽60年來首度停辦 

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所為了防疫優先，鎮長李明哲與地方人士今天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李明哲表示，這是60年來首度停辦在南方澳漁港的龍舟比賽，但重要的祭港儀式仍照常舉辦。

李明哲鎮長上午與三大宮廟、漁會、里長等特別選在主祭的南天宮舉行「敬稟媽祖上香儀式」，向媽祖稟報因應疫情，今年將首度停辦賽事的重大決定。

李明哲表示，蘇澳龍舟賽是國內極少數於漁港舉辦的龍舟活動，更是全縣唯一的海上龍舟競渡。有別於其他紀念屈原民俗，蘇澳的海上龍舟賽更重要是在祈求漁船海上作業風調雨順、漁獲豐收滿載，每年端午節由南方澳三大宮廟(進安宮、南天宮、昭安宮)輪流主祭祭港，是南方澳地區重要傳統，深具地方特色，更是一甲子來地方耆老的記憶。

李明哲說，為避免選手及觀賽民眾群聚造成高傳染風險，日前邀請地方代表、里長、宮廟、漁會等團體參與討論達成共識，以防疫優先，暫時停辦海上龍舟賽事，但龍舟下水祭港仍維持傳統。