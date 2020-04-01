聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫優先 蘇澳海上龍舟賽60年來首度停辦
新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所為了防疫優先，鎮長李明哲與地方人士今天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李明哲表示，這是60年來首度停辦在南方澳漁港的龍舟比賽，但重要的祭港儀式仍照常舉辦。
李明哲鎮長上午與三大宮廟、漁會、里長等特別選在主祭的南天宮舉行「敬稟媽祖上香儀式」，向媽祖稟報因應疫情，今年將首度停辦賽事的重大決定。
李明哲表示，蘇澳龍舟賽是國內極少數於漁港舉辦的龍舟活動，更是全縣唯一的海上龍舟競渡。有別於其他紀念屈原民俗，蘇澳的海上龍舟賽更重要是在祈求漁船海上作業風調雨順、漁獲豐收滿載，每年端午節由南方澳三大宮廟(進安宮、南天宮、昭安宮)輪流主祭祭港，是南方澳地區重要傳統，深具地方特色，更是一甲子來地方耆老的記憶。
李明哲說，為避免選手及觀賽民眾群聚造成高傳染風險，日前邀請地方代表、里長、宮廟、漁會等團體參與討論達成共識，以防疫優先，暫時停辦海上龍舟賽事，但龍舟下水祭港仍維持傳統。
端午節當天由南天宮負責主祭祭港儀式，漁港前設壇誦經，地方人士登上2艘龍舟，擂鼓擊鑼操槳，循傳統科儀龍舟繞行第一漁港(南天宮前)、第二漁港(昭安宮前)、第三漁港(進安宮前)灑淨，祈求漁民出海作業平安豐收。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言