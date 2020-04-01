八斗子火車站列車長量體溫 首車班車站沒半個旅客

交通部宣布今天起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站等全面實施量測體溫，複測體溫仍超過37.5度即可拒載。八斗子站是無人招呼站，是47個無人招呼站裡運量最高的車站，但無站員，由於今天下雨又非假日，上午首班車9點40分，車站沒有半個旅客上車，列車長說，「如果有旅客就會量」。

台鐵八斗子站是無人招呼站，是47個無人招呼站裡運量最高的車站，每逢假日人潮很多，是熱門打卡景點，為北台最美的海岸車站之一，但無站員，今天上午因為基隆下雨，八斗子車站十分冷清，上午9點40的觀光列車進站，有零星旅客下車，但八斗子車站沒有半個旅客上車。