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八斗子火車站列車長量體溫 首車班車站沒半個旅客
交通部宣布今天起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站等全面實施量測體溫，複測體溫仍超過37.5度即可拒載。八斗子站是無人招呼站，是47個無人招呼站裡運量最高的車站，但無站員，由於今天下雨又非假日，上午首班車9點40分，車站沒有半個旅客上車，列車長說，「如果有旅客就會量」。
台鐵八斗子站是無人招呼站，是47個無人招呼站裡運量最高的車站，每逢假日人潮很多，是熱門打卡景點，為北台最美的海岸車站之一，但無站員，今天上午因為基隆下雨，八斗子車站十分冷清，上午9點40的觀光列車進站，有零星旅客下車，但八斗子車站沒有半個旅客上車。
一名列車下來的工作人員，手持酒精擦拭八斗站的刷卡機及月台北的椅子，列車上空蕩蕩，列車長下車到車站巡查時，沒有半個旅客，列車長表示，如果有旅客就會量額溫，超過37.5度不能上車。
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