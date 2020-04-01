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影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫
配合所有交通場站等全面量體溫，台鐵各車站設有紅外線量測儀，過濾發燒民眾，上午7點多，基隆火車站的檢測儀嗶嗶叫，原因是不少民眾帶著熱食，如蚵仔麵線、熱包子等都會感應到，工作人員要求重走一次確認不是體溫過熱才放行。而在暖暖火車站，則是無人車站，台鐵派「防疫天使」在月台為每名旅客量體溫，但因1人要顧南下、北上，有人時得在天橋兩邊跑，確認不會有人「漏勾」。
今天上午7點多，基隆火車站入口設有紅外線量測儀，除了台鐵工作人員仔細查看體溫有沒有過高外，也有2名鐵路警察到場協助，有部分乘客還是沒有戴口罩，台鐵人員要求戴上口罩才放行。上午檢測儀約20多個人經過就會有1、2個人嗶嗶叫，一查發現是民眾帶早餐，有的拿蚵仔麵線、熱包子等，都被要求重走一次，確是是早餐造成的聲響。
暖暖火車站是無人站，但每天上午還是有不少學生、上班族會搭乘到其他車站換車。上午6點就有台鐵工作人員到場為乘客量測額溫，工作人員要求進站乘客都要配戴口罩才能進站，體溫也不能超過37.5度。到8點多為止，有50、60人進站量體溫，全部都沒有發燒情況。但因1人要顧南下、北上，有人時得在天橋兩邊跑，確認不會有人「漏勾」，十分的辛苦。
八斗子火車站是熱門打卡景點，但主要在假日才有人，今天上午又下雨，平時人不多，上午9點40才會有第一班次的 車，台鐵也派人量測體溫。
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