加強防疫！台東鼎東客運公告 民眾戴口罩再搭車

桃園市政府宣布明天起搭公車勸導民眾戴口罩，並在4月9日強制實施，台東縣政府表示，客運是否強制民眾戴口罩，這部分還需研議，至於前往綠島或蘭嶼民眾，如未解除居家檢疫或居家隔離，禁止搭乘客輪及飛機。

縣府交通及觀光發展處表示，由於台東客運有鼎東、普悠瑪及台灣好行3家業者，由於載運路線範圍廣，加上必須做好相關配套，因此，必須再和業者研議；另避免疫情透過大眾運輸交通工具傳播，居家檢疫或居家隔離未解除民眾，禁止搭乘客輪及飛機往返蘭嶼、綠島。

鼎東客運業者表示，因應疫情，今年1月22日就已向公路總局反映相關問題，3月28日公告在公司臉書粉絲頁上，公車內為密閉空間，請乘客配戴口罩再搭車，保護自己也保護別人。

客運業者強調，如有明顯身體不適狀況請勿搭車，如嚴重咳嗽、發燒等症狀，公司得依運輸業管理規則第57條第1項拒載。