憂疫情未止歇 6月秀姑巒溪泛舟鐵人賽停辦

受新冠肺炎疫情影響，許多活動相繼宣布停辦或延期，觀光局東管處主辦的秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽原定6月14日舉行，依「料敵從寬、禦敵從嚴」考量，今年賽事停辦。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全球確診案例持續增加，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天宣布，2020年度運動賽事–秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽，原定6月14日上午6時30分在瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心舉辦，考量所有參與者人身健康安全，防止病毒擴散降低不確定因素停辦賽事。

東管處表示，參照中央流行疫情指揮中心3月25日公布的公眾集會指引「考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」。

已報名繳費參賽選手於4月8日至5月8日前至伊貝特活動報名網退費申請填寫退費資料。大會將於4月7日以簡訊通知選手停賽公告及退費表單連結。

活動採無息退還全額報名費，因退款所產生的相關匯款手續費將由大會支應。大會將於109年7月前退費至選手指定帳戶，並保留2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽參賽名額。