基隆每天幾萬人往雙北移動 林右昌：大都會要區域聯防

基隆市今天舉辦新冠肺炎社區感染防疫演習，新北市長侯友宜出席。基隆市長林右昌說，基隆每天有幾萬人在台北、新北間移動，防疫工作應採區域聯防。侯回應，新北和基隆要資源共享，併肩作戰，共同防疫。

新北市本月14日舉辦新冠肺炎大規模演習，基隆市府組團前往觀摩。基隆今天在國民運動中心旁停車場舉辦社區感染防疫演習，侯友宜也到場，觀摩基市演練集合住宅12人確診，演練成立前進指揮所、人員管制、隔離者失聯協尋等情境應變措施。

林右昌在完成演練後說，基隆每天有幾萬人在台北、新北間移動，可視為一個大都會，防疫工作應該採取區域聯防。基隆和新北兩市副市長和局處首長都有建立溝通管道，他和侯平常也會「賴來賴去」，很多訊息直接溝通，分享經驗。

侯友宜表示，北北基桃是共同生活圈，是生命共同體。新冠肺炎病毒被叫做「社交病毒」，人群聚集很容易感染到，防疫生活圈概念一定要建立。新北和基隆市採取區域聯防，資源共享，併肩作戰，共同防疫。