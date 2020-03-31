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宜蘭敬老眼鏡2萬多人受惠 今年再加碼邁向3萬付

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
朱立倫今天出席，與宜蘭縣長林姿妙一起宣布「109年度萬付免費敬老眼鏡計畫」。記者羅建旺／攝影
朱立倫今天出席，與宜蘭縣長林姿妙一起宣布「109年度萬付免費敬老眼鏡計畫」。記者羅建旺／攝影

新北市前市長朱立倫在市長任內，結合企業與社會資源，推出「敬老眼鏡」，成效良好，並引介資源到宜蘭，讓宜蘭2萬多人受惠，今天再加碼，新年度再啟動「萬付免費敬老眼鏡計畫」，讓這項德政受惠者，邁向3萬人。

宜蘭縣政府今天啟動「109年度萬付免費敬老眼鏡計畫」，宣布設籍在宜蘭縣年滿65歲長者自今天（3月31日）開始，可於電話預約後，持身分證至貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行配鏡，專業驗光，免費配一付老花眼鏡，配鏡同時眼睛健檢服務，縣內原住民則提早在55歲至64歲即可以申請。

縣政府指出，這項敬老眼鏡計畫去年上路後，宜蘭縣總計提供近2萬1千名長者免費的老花眼鏡，同時也針對沒有眼鏡行的鄉鎮辦理8場次的社區巡迴篩檢，服務偏遠地區長輩近千人，依調查顯示，滿意度高達百分之85.5，今年再加碼，邁向第3萬付，驗光中，若發現長者有眼科的問題，也會進一步轉介醫師檢查，維護眼睛的健康。

宜蘭縣今年度敬老眼鏡計畫，除社團法人銀光未來創新協會促成外，有更多的企業因為認同而加入，包括鐿鈦科技股份有限公司、台灣微創醫療器材股份有限公司等，朱立倫今天出席，與宜蘭縣長林姿妙一起宣布好消息，朱立倫希望在宜蘭有第3萬付、甚至第4萬付老花眼鏡，更多人受惠。

縣政府表示，這項計畫透過中華民國驗光師公會全國聯合會、宜蘭縣驗光師公會、宜蘭縣鐘錶眼鏡商業同業公會、以及宜蘭縣鐘錶眼鏡職業工會共同協力，免費敬老眼鏡結合縣內計56家眼鏡行，符合資格者且未接受過免費配鏡服務，在電話預約後，可持身分證至貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行配鏡。

宜蘭縣政府今天啟動「109年度萬付免費敬老眼鏡計畫」，除社團法人銀光未來創新協會促成外，包括鐿鈦科技股份有限公司、台灣微創醫療器材股份有限公司等協助，朱立倫今天出席，與宜蘭縣長林姿妙一起宣布好消息。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府今天啟動「109年度萬付免費敬老眼鏡計畫」，除社團法人銀光未來創新協會促成外，包括鐿鈦科技股份有限公司、台灣微創醫療器材股份有限公司等協助，朱立倫今天出席，與宜蘭縣長林姿妙一起宣布好消息。記者羅建旺／攝影

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