全球因疫情運動賽事喊停 1600運彩商獲紓困1季每月1萬

新冠肺炎疫情全球蔓延，國內外運動賽事多取消或延期舉辦，全台1600多家運動彩券經銷商沒有下注標的，叫苦連天！體育署規劃運動產業紓困振興方案出爐，中華民國運動彩券經銷商公會今召集六大彩券團體開記者會，感謝民進黨籍立委黃國書、張廖萬堅、市議員黃守達協助，舒緩經銷商倒店潮。

運動彩券經銷商同業公會協同五大彩券經銷商公會提出紓困需求，已獲體育署回應，將以3個月為一期，採滾動式檢討，自3月起提出申請，經銷商投注點可獲3萬元補助。

黃國書表示，美國職籃NBA、中職、日職，加上東京奧運延期等指標賽事停的停、延的延幾乎沒有運動賽事可供運彩業簽注，運彩經銷商的投注標的減少，因運彩經銷商都是個體戶是弱勢中的弱勢，希望政府可優先提出紓困方案。

黃國書表示，體育署紓困方案，比照去年業績，如果業績下滑30％，在3至5月連續3個月期間，可以人力、租金申請，每個經銷商投注站最多可獲3萬元補助。

張廖萬堅則表示，疫情衝擊下，每月1萬元的補助只是杯水車薪，但危機就是轉機，將來遇到這樣類似的狀況，是否能思考新增產品，例如電競、其他賽事，在遇到衝擊時可以隨時因應。

黃守達說，疫情衝擊下，運動產業首當其衝，現在有第一階段的紓困計畫，相信會有很大的幫助。

彩券經銷業者指出，希望國庫署也能比照運動彩券紓困方案，對電腦型台彩經銷商、刮刮樂經銷商提供紓困因應措施。

運彩商會也提供60個KOBE紀念籃球，捐贈給南澳三星國小籃球隊，希望他們仿效黑曼巴的精神，培養更多台灣之光。