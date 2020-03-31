蘇花改清明首兩日5點到15點最塞 宜蘭警民交通大作戰

清明連假，國五與蘇花改交通將因龐大車潮，再面臨大考驗，宜蘭縣警察局今天更指出，受新冠肺炎疫情影響，預估大眾運輸使用率將降低，用路人多會選擇自行開車，讓連假包含返鄉掃墓及出遊，將有大量車潮往返宜花。

為此，警察局表示，今年清明連假，警察局預估使用警力2520人次、民力480人次，全力投入國五、蘇花改、平面道路與各風景區交通秩序維護工作，並繼續編排交通快打警力，針對突發性壅塞即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事。

同時，警方指出，蘇花改自今年(109年)年1月6日全線通車至今，歷經春節及228等連假疏運考驗，其中春節期間車流破紀錄創新高，足見民眾往返宜花交通需求量甚大，清明連假，公路總局預估蘇花改首兩日清晨5點至下午3點最為壅塞。

警方指出，目前蘇花改長隧道最高速限為60公里，經觀察由於長隧道路型筆直單純，駕駛稍踩油門便容易超速，相對地另有不少用路人因擔心超速而刻意放慢，假期間時有龜速車拉大行車間距，造成後方回堵之情形，民眾於尖峰時段飽受塞車之苦。

警方表示，經公路總局綜合考量通行車種、隧道設施及防災應變能力等因素，清明連假4月2日0時至4月5日24時，針對蘇花改武塔隧道(127公里又911公尺)至和平端(143公里又802公尺)，試辦提升最高速限至70公里、最低速限為50公里，其中包含12.6公里長觀音及谷風隧道，期能有效提升車流速度，減緩蘇花改堵車情形，促進整體車流順暢。