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花東縱谷彩繪稻田忙插秧 推好湯祭送美食券

中央社 / 花蓮縣31日電

花蓮織羅、苓雅部落農民清晨揹著秧苗在富里鄉東里插秧呈現稻田彩繪圖案，為縱谷稻田藝術節揭開序幕；縱管處推出「瑞穗安通好湯祭－住宿享美食」活動，將送出7000張美食券。

花東縱谷擁有一望無際壯闊稻田，「看見台灣」紀錄片導演齊柏林曾在玉里河東地區1000多公頃稻田上拍攝「大腳印」令人印象深刻。交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處推廣「2020脊梁山脈旅遊年」，邀請原民藝術家優席夫設計稻田彩繪圖案，選在東里鐵馬驛站種植彩繪稻田，作為今年大地時裝秀的走秀背景。

縱管處長郭振陵表示，在苗栗農改場協助下找到了取得技術轉移的台灣稻農公司，才有白色、黃色及黑色彩稻，完整呈現優席夫設計的圖案；且東里稻田並非方正而是不規則型，無法使用機器種稻，完全由人力彎腰種植，面積1.44公頃讓技術團隊討論很久，終於在各方人力協助下開種。

郭振陵指出，優席夫巨幅稻田創作種植完成後，第一期稻作圖案預計6月呈現；第二期稻作將以「工作學習營」方式邀請民眾參與，同時也將成為10月17日舉辦的「玉富伸展台大地時裝秀」主題走秀背景。

優席夫設計的彩繪稻田取名「來自山的禮物」，他說，以3座不同形紋的山脈來呈現，分別代表山的眼睛、山的果實、與山的寶藏。呼應脊梁山脈旅遊年的精神，鼓勵大家多多擁抱山脈，在大自然裡享受大地之母的療癒，並珍愛守護美麗的山脈和大地。

另外，為行銷花蓮特色溫泉，縱管處與花蓮安通、瑞穗溫泉觀光協會合作，結合在地美食、伴手禮合作推出「瑞穗安通好湯祭－住宿享美食」活動，自4月15日起到活動合作的旅宿業訂房，完成住宿手續即可獲得新台幣200元美食兌換券，可享在地美食。

郭振陵解釋，今年溫泉活動提早至4月開跑，主因是春節過後為觀光產業淡季，且新冠肺炎疫情也影響到花東旅遊人潮，因此提前舉辦。活動除縱管處發行4500張美食券外，安通溫泉觀光協會及瑞穗溫泉觀光協會加碼50萬元印製2500張美食券，共計7000張美食券，送完為止。

溫泉

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