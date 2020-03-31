影／不可原諒！宜蘭居家檢疫跑到桃園至少罰10萬

宜蘭縣衛生局長徐迺維今天指出，一名男子3月25日從香港入境，回到宜蘭縣居住，接受居家檢疫，以電子系統訊號監測，昨天（30日）下午２點多，電子系統發出異常訊號，出動人力搜尋，確定不在家，發動全省及警政系統尋找，下午４點多在桃園找到。

徐迺維說，經了解，男子是請朋友開車載他到桃園去處理私人事務，過程中除朋友，沒接觸過其他人，個案是居家檢疫，雖然本身健康狀況良好，並不是病人，朋友也健康良好，但居家檢疫需要更高標準要求，會持續關注。

「這種行為是不可原諒的！」徐迺維說，會依紓困振興條例，研究相關條款，至少會罰10萬元，個案已強制隔離在外縣所的檢疫所。

徐迺維指出，宜蘭居家檢疫線上監管有800例，跑到外縣市是首例，之前則有一例開罰，是本月中有名居家檢疫者出門去附近買檳榔，經找回，裁罰10萬元。