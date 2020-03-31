花蓮設廢棄口罩專用放置桶 亂丟最高可罰6000元
新冠肺炎疫情持續延燒，為避免民眾隨意丟棄口罩，花蓮縣政府在火車站、賣場等人口密集處放置廢棄口罩放置桶，並派員稽查，若發現民眾隨意丟棄口罩，最高可罰新台幣6000元。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續蔓延，廢棄口罩數量增加，花蓮縣環保局在火車站、公車站及計程車站牌、百貨公司、電影院、人潮聚集較多的超市、商圈、學校及民眾洽公機關等單位，張貼199處宣導圖卡，並增設37處口罩集中桶。
花蓮縣政府環保局長饒忠呼籲，使用後的口罩，將外層的接觸面對折包起來，就可丟入一般垃圾桶或廢棄口罩放置桶，若民眾隨意丟棄口罩，可以廢棄物清理法第27條規定，處以1200元以上、6000元以下罰鍰。
饒忠表示，除了加強宣導廢棄口罩丟入垃圾桶外，也會持續針對容易棄置口罩的地點加強稽查，目前累積75次稽查，都未發現違規狀況，呼籲民眾遵守規定。
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