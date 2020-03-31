陳時中：社交距離規定今公布 做不到的地方就請戴口罩

新冠肺炎疫情威脅日增，基隆市今天舉辦社區感染演練。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席時表示，為了防疫，社交距離相關規定今天就會公布，這是需要練習的。像搭捷運等時候沒有辦法做到，就請大家把口罩戴起來。

陳時中今在基隆表示，人跟人的距離必須在安全的範圍之外比較好，這是需要練習的。政府不會在第一步就想到怎麼罰，而是設身處地想說怎麼要做的到，需要一點磨合期，要一點練習，慢慢大家就會習慣。習慣了之後如果有明知故犯的情況，應該距離1公尺卻硬要靠過來，就可以來舉發。

陳時中表示，台灣的人民水準很高，國外的情況這麼的嚴重，如果我們不從自身做好，嚴格遵守相關規定的話，政府怎麼罰都沒有用。大家如果不好好做，怎麼做都沒效。

他說，社交距離有些地方沒有辦法做到，例如捷運等交通工具，那種情況就請大家把口罩戴起來。如果情況允許就不要一直互相擠，排隊可以，就排個距離出來，有些集會的安排就排個距離出來。