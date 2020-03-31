幼兒園午餐也免費但要再花上1億元？林姿妙：再討論

宜蘭縣政府今天舉行第840次擴大縣務會議，三星鄉長李志鏞提案建議，宜蘭縣除國中小免費營養午餐，建議將幼兒園納 入補助範圍，不過，縣政府評估，今年度國中小營養午餐經費2億8千萬元，若要增加幼兒園將再需要1億多元，縣長林姿妙表示，要視財政狀況再討論。

三星鄉公所提案指出，宜蘭縣國中小免費營養午餐政策去( 108) 年 9 月開辦以來，減輕家長 不少負擔，實值賡續推行，然則縣府美意卻獨漏幼兒園面向，揆諸民情現況，幼兒園生家長多屬初組家庭的年輕父母，心理上需 要支持，經濟上亦為相對弱勢，尤更需政府關注；再者幼兒園生在 國中小學以下學生中所占比率不高，不致增加過多經費，請縣政府德政博施，向下延伸，讓幼兒園學童亦能均霑實惠，得享 免費營養午餐福利。

縣政府指出，宜蘭縣免費營養午餐的實施對象目前為縣內國中小學生( 包含設籍宜蘭縣 私立國民中小學生) ，依 109 年政府行政機關辦公日曆表上班日為 251 日，以國民中小學午餐補助標準每餐 41 元，依供餐日 251 日乘上幼生 數1萬1585人（含公私立幼兒園），免費營養午餐所需經費為 1億1922 萬 1235 元左右，未來是否延伸至幼兒園，將視整體財政狀況再行評估。