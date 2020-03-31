年年消滅不如利用它 宜蘭市新戰略：要讓綠魔鬼變有用

水芙蓉繁殖快，每年大量在河裡增生，阻礙水流，覆蓋水面，易讓水質優養化，魚兒窒息，俗稱「綠魔鬼」。

宜蘭河面從宜蘭市慶和橋到宜蘭橋段，今年再被「綠魔鬼」佔領，更因宜蘭橋改建，水流變緩，增生更嚴重，經會勘，轄管的第一河局、縣政府將施工單位在4月15日前完成清理。

另外，宜蘭市公所也在更上游的西門橋下，梅洲堤方排水門及與宜蘭河匯流處設攔截繩，並配合清運被撈除的水生植物。

對付「綠魔鬼」，「年年抗戰」，年年上演，今年除了，明年再來，因此，宜蘭市公所今天成專案小組，研議一勞永逸新戰略，就是要把水芙蓉變有用。