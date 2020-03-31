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基隆演練社區多棟、多戶12人確診應變 陳時中出席指導

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今早舉辦新冠肺炎社區感染防疫演習，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）、新北市長侯友宜（前左）出席，前右為基隆市長林右昌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今早舉辦新冠肺炎社區感染防疫演習，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）、新北市長侯友宜（前左）出席，前右為基隆市長林右昌。記者邱瑞杰／攝影

基隆市新冠肺炎社區感染防疫演習今早10點登場舉，模擬大型集合式住宅社區12人確診，且由單棟多層多戶擴大為多棟多戶，出現社區感染時，演練成立前進指揮所、設立前進醫療站、社區人員管制及居家檢疫、隔離者失聯協尋等情境應變措施，防範疫情擴大。

社區感染演練上午在獅球路國民運動中心旁停車場舉辦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜出席。基隆市長林右昌和市府人員全力準備，藉由演習提升防疫戰力。

新北市本月14日在新店區央北社宅舉辦全台首次新冠肺炎大規模演習，動員450人模擬社區感染到3千人狀況，基隆市府等縣市都組團前往觀摩。

基市府表示，基隆市確診及居家檢疫、隔離人數都比雙北低，疫情相對穩定。今天的演習規模比新北市小，動員人數約150人，希望透過精緻的演習流程，讓區里防疫同仁及市民知道如何面對疫情威脅，降低危害。

今早的演習設定國內已發生多起社區群聚感染事件，基隆一處大型集合式住宅社區共12人確診，共70戶110人須居家隔離。由於疫情發生範圍由單棟多層、多戶，逐漸擴大為多棟多戶，社區居家檢疫及居家隔離人數遽增，形成多重社區感染風險增加，市府啟動前進防疫機制，防範疫情擴大。

演習內容包括成立區級前進指揮所、設立社區前進醫療站、社區人員管制事項、執行居家檢疫、隔離及關懷、就醫服務。

國內傳出多件居家檢疫對象趴趴走案件 ，今天的演習也演練居家檢疫、隔離者疫脫或失聯協尋。此外鄰近社區民眾可能會有恐慌情緒、學校面臨停課及線上教學也要有相對作為，最後為社區環境消毒作業。

基隆市長林右昌表示，防疫如同作戰，基隆除持續配合中央執行各項疫情防治工作，並採超前部署態度提升防疫整備工作與因應作為，期望透過演習提升第一線人員防疫管控及應變能力，強化整體防疫動員能力，維護市民健康。

演習 疫情

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