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龜速車小心！蘇花改試辦最低速限50 省道第一條
蘇花改通車2個月，春節及228連假塞爆是因為「龜速車」，就算調高速限仍不足以改善。公路總局四區處今宣布，清明連假蘇花改除了試辦武塔隧道至和平端提速70公里，也針對龜速車訂出最低速限50公里，成了全國第一條試辦最低速限的省道。
依照高速公路管制規則，國道可以訂定最高及最低速限，但是省道並沒有最低速限。蘇花改通車後，用路人經常抱怨龜速車造成大塞。
公路總局第四區養護工程處觀察今年春節及228連續假期車流，蘇花改南澳到和平段的觀音及谷風隧道受「隧道效應」影響，車流於進入隧道後駕駛人往往會降低車速，加上單線不得超車，前面龜速「路隊長」慢慢走，造成後方長長車龍，駕駛罵聲不斷。
綜合考量通行車種、隧道設施、防災應變能力後，四區處協調地方政府及警察單位，決定在清明連假4月2日至4月5日，針對蘇花改武塔隧道（127k+911）至和平端 （143k+802）全長約16公里，試辦提速至70公里、最低速限為50公里，試辦路段包含12.6公里長的觀音谷風隧道在內。
公路總局四區處表示，全國各省道訂定取締最高速限，但都沒有最低速限，蘇花改試辦最低速限50公里是第一條省道，如果試辦良好日後將正式公告施行，呼籲駕駛小心，車速不要低於50公里，以免遭取締受罰，他們會利用路側行車資訊看板 （CMS）、隧道內廣播多宣導配合。
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