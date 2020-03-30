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市長可以你也行！ 宜蘭市8米攀岩牆4月免費挑戰

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長江聰淵在眾人驚呼聲中，完成攀岩初體驗，邀請大家也一起來挑戰自己的極限。 圖／市公所提供
宜蘭市長江聰淵在眾人驚呼聲中，完成攀岩初體驗，邀請大家也一起來挑戰自己的極限。 圖／市公所提供

宜蘭市創新育成中心廠商蘭陽工作室（國民運動中心攀岩館），在運動公園打造一座8米高的室內攀岩牆，提供運動課程及體驗。在宜蘭市公所支持下，工作室4月份開辦4場免費攀岩運動推廣課程，每場最多20人，有興趣者可報名挑戰膽識。

宜蘭市長江聰淵今天試著攀爬，在眾人驚呼及驚險下，完成人生攀岩初體驗。攀岩館長陳信豪表示，攀登可以促使腦內啡的分泌，讓人心情愉悅，透過意志力與體力戰勝向上攀登的過程，可以建立強烈的自信心，希望藉由推廣課程讓更多民眾認識這項運動，親自體驗攀岩運動所帶來的身心愉悅。

陳信豪熱衷於推廣攀岩運動，今年元月向宜蘭縣體育會正式登記成立攀岩單項委員會，希望未來能讓宜蘭成為攀岩運動的重要基地，尋找更多的場地及資源培訓選手，也讓大家對攀岩運動有更多認識及體驗的機會。

市公所協助開辦免費推廣課程分兒童組與成人組，兒童組(小學)課程時間4月11日、18日週六下午2點到3點20分，成人組(16歲以上)課程時間4月25日、5月2日週六下午2點到3點20分，全程免費，但需先收取保證金，課程當天結束後退還現金，完成報名後若臨時不能參加，於課程開始5天前告知。

市長江聰淵表示，因應肺炎疫情，大家想辦法增強抵抗力，培養運動習慣是個好方法，不只可紓解心靈壓力，還能增加身體強度，小朋友跟家長動一動，有助減少盯電子螢幕時間，報名至粉絲專頁宜蘭運動中心攀岩館（www.facebook.com/yilan.climbing.gym/），或手機0986567929陳館長，場次名額有限。

江聰淵 體育

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