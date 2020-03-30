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花蓮防疫計程車未受訓載客 衛生局：車隊尚未成立

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
新冠肺炎疫情升溫，花蓮防疫車隊有5輛計程車加入，卻有司機抱怨，有人未受訓，就被找去載發燒病患，甚至領不到補助。記者王思慧／攝影
新冠肺炎疫情升溫，花蓮防疫車隊有5輛計程車加入，卻有司機抱怨，有人未受訓，就被找去載發燒病患，甚至領不到補助。記者王思慧／攝影

新冠肺炎疫情升溫，花蓮防疫車隊有5輛計程車加入，卻有司機抱怨，有人還未受訓，就被找去載發燒病患，政府也沒有協助消毒車輛，甚至領不到補助。縣府衛生局回應，目前車隊還未成立，有關載送、清潔等防疫重點課程，鼓勵司機上課；若居家檢疫者要去醫院，應由救護車載送。

花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏說，花蓮縣府2周前聯絡計程車職業工會，要籌組防疫計程車，有5名計程車司機願意配合，負責載送居家檢疫的民眾，卻沒有相關的防疫訓練與衛教。24日晚上其中一名林姓司機接到衛生局的電話，要接送居家檢疫的一家三口，當下司機驚訝「怎麼還沒開跑就要去載客人」，但基於服務的想法，還是去載。

「萬一是隱性確診病患該怎麼辦」王智宏表示，26日同樣一家人中的小孩發燒，衛生局再通知林姓司機要轉院到慈濟醫院，一問之下發現先生是台灣人、妻子是日本人及一個兒子，但車上都沒有任何防護設備、措施，也沒上過課，後來司機還載了8組客人，擔心成為防疫破口。

賴姓司機說，29日上午近10許，也接到衛生局電話，要載送一名居家檢疫的民眾，到醫院領取慢性病的藥跟做肺部檢查，只有戴口罩和保持距離而已，都沒有相關補助措施。

「目前防疫計程車尚未啟動」衛生局長朱家祥表示，居家檢疫或隔離的個案，若要離開住家都須通報，如果有發燒或呼吸道症狀，經專線回報後，都會派遣設備完善的救護車前往接送，到指定醫院診斷治療。

朱家祥說，居家檢疫者要就醫有固定的SOP，一定是請消防局用救護車送到指定醫院進一步檢查治療。防疫計程車一旦成軍，未來承載目標應以有可能、疑似個案為主，目前來說，防疫計程車定義很清楚，主要服務從國外回來的民眾到住所居家檢疫。

關於計程車司機曾載居家檢疫者到醫院領慢性病藥，朱家祥回應，這部分會再去了解，目前沒有收到相關訊息。

縣府觀光處表示，確實有找計程車司機組防疫車隊，目前加入的成員是視為志願者，目前未有補助方案，會再與司機溝通協調。

花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏說，有司機載送發燒病患去醫院，卻沒有受過任何防疫訓練，擔心成為防疫破口。記者王思慧／攝影
花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏說，有司機載送發燒病患去醫院，卻沒有受過任何防疫訓練，擔心成為防疫破口。記者王思慧／攝影

計程車 衛生局 居家檢疫

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