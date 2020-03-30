疫情重創觀光業 宜縣府推Top10好食物搶救業績

新冠肺炎重創觀光業慘兮兮，不但國外遊客進不來，國內團客也紛紛退團。宜蘭縣政府為了刺激消費，舉辦第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」徵選，將選出在地50名人氣店家，力拼國旅市場。

縣長林姿妙下午在記者會中，號召業者及民眾即日起上網報名，經民眾票選及專家評審，力推宜蘭最具特色的美食與特產，包括徵選宜蘭10大好食的飯店組10名、餐廳(館)組10名、小吃飲品組10名。10大好物的農漁特產加工品組伴手禮(吃的)15名，(用的)5名。

縣政府工商旅遊處表示，宜蘭具有獨特的文化風情、特色風味美食、豐富的自然景觀及各式觀光工廠、休閒農場等觀光優勢，不僅資源獨特，12鄉鎮市在地特色的各式伴手禮，無論是小農美食或是文創商品，也都很受喜愛。

但這波疫情下來，觀光旅宿業幾乎沒什麼客人，縣府為了幫業者推一把，從即日起至4月17日，廣邀所有宜蘭業者線上報名，20日至24日也開放達人推薦，經由民眾票選及專家審查兩段機制，選出富有宜蘭味的好食及好物，整合縣內觀光資源，力拼國旅市場，強化宜蘭印象。

獲選的廠家業者，除了由縣府頒給獎牌，並邀請參加縣府舉辦的促銷活動、安排知名部落客及網紅宣傳行銷。

縣府表示，疫情期間宜蘭各觀光業者都有完善的防疫措施，落實員工健康管理，量測體溫、勤洗手及消毒，官方出面掛保證，邀請遊客安心到宜蘭遊玩、品嘗美食、買伴手禮。