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台東副縣長及3位處長今履新 饒慶鈴：建立斜槓團隊

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴宣讀新任副縣長王志輝（右）的佈達令。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴宣讀新任副縣長王志輝（右）的佈達令。記者羅紹平／攝影

台東縣副縣長王志輝及縣府國計處長曹劍秋、社會處長陳淑蘭、交觀處長余明勳今天履新，縣長饒慶鈴強調這次人事安排是要建構「斜槓團隊」，期許斜槓主管整合資源，創新台東亮點，創造無限可能。

王志輝佈達典禮今天上午10點30分在縣府大禮堂舉行，農委會水土保持局局長李鎮洋、台東縣議長吳秀華及全體議員、多位鄉鎮市長、台東農田水利會會長羅應鑑、縣內各農漁會總幹事與會觀禮，顯示原任職水保局台東分局長6年多的王志輝在台東的好人緣。

饒慶鈴除宣讀王志輝的佈達令，也介紹王志輝及新任國計處長曹劍秋、社會處長陳淑蘭、交觀處長余明勳的學經歷。

她強調，這次主管調整主要是配合王志輝到任，並考量大環境快速變遷及因應本縣社會結構的需求，借重王志輝及新任主管的專長等，協助她帶領台東突破困境，讓生活更好。

饒慶鈴表示，今年52歲的王志輝具美國密西根州立大學都市計畫碩士學位，從事公職20餘年，歷任營建署、行政院經濟建設委員會（現國發會）、農委會水保局服務，擅長跨領域整合，特別商請他加入縣府團隊，一起努力創新台東亮點。

會中饒慶鈴也肯定調任縣府參議的前交觀處長江慧卿任內成功辦理熱氣球、衝浪等活動，大幅提升台東在國際上的能見度，調任參議是希望她發揮所長，協助整合其他局處活動，讓更多不同形式活動能更有聲有色。

台東縣長饒慶鈴今天上午主持新任副縣長王志輝（右）佈達典禮。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午主持新任副縣長王志輝（右）佈達典禮。記者羅紹平／攝影
台東縣政府今履新的社會處長陳淑蘭（前排左起）、交觀處長余明勳、國計處長曹劍秋。記者羅紹平／攝影
台東縣政府今履新的社會處長陳淑蘭（前排左起）、交觀處長余明勳、國計處長曹劍秋。記者羅紹平／攝影

台東 饒慶鈴 農委會

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