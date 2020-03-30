台東副縣長及3位處長今履新 饒慶鈴：建立斜槓團隊

台東縣副縣長王志輝及縣府國計處長曹劍秋、社會處長陳淑蘭、交觀處長余明勳今天履新，縣長饒慶鈴強調這次人事安排是要建構「斜槓團隊」，期許斜槓主管整合資源，創新台東亮點，創造無限可能。

王志輝佈達典禮今天上午10點30分在縣府大禮堂舉行，農委會水土保持局局長李鎮洋、台東縣議長吳秀華及全體議員、多位鄉鎮市長、台東農田水利會會長羅應鑑、縣內各農漁會總幹事與會觀禮，顯示原任職水保局台東分局長6年多的王志輝在台東的好人緣。

饒慶鈴除宣讀王志輝的佈達令，也介紹王志輝及新任國計處長曹劍秋、社會處長陳淑蘭、交觀處長余明勳的學經歷。

她強調，這次主管調整主要是配合王志輝到任，並考量大環境快速變遷及因應本縣社會結構的需求，借重王志輝及新任主管的專長等，協助她帶領台東突破困境，讓生活更好。

饒慶鈴表示，今年52歲的王志輝具美國密西根州立大學都市計畫碩士學位，從事公職20餘年，歷任營建署、行政院經濟建設委員會（現國發會）、農委會水保局服務，擅長跨領域整合，特別商請他加入縣府團隊，一起努力創新台東亮點。