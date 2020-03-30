西部縣市唯一 基隆空品可望與宜花東並列同級

基隆市環保局今天表示，基隆市細懸浮微粒（PM2.5）連續3年達到二級防制區標準，可望由環保署公告為二級空氣品質防制區。全台各縣市目前僅東部宜、花、東列二級，基隆將是台灣西部唯一列二級空氣品質防制區的縣市。

空氣汙染防制法規定空氣品質防制區共畫分為三級，一級防制區是國家公園及自然保護（育）區等；二級防制區是一級防制區外，符合空氣品質標準區域；三級防制區指一級防制區外，未符合空氣品質標準區域。

環保局表示，依據環保署空氣品質監測資料，基隆市PM2.5在24小時平均值、年平均值，從2017到2019連續3年達到PM2.5二級防制區標準。去年PM2.5年平均值為12.5 µg/m3，為歷年最佳。懸浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)及二氧化氮(NO2)也列為二級防制區。

環保局長賴煥紘說，經由多年努力，基隆空氣品質已見改善，可望獲環保署公告為二級空氣品質防制區。為加強空氣監控及相關科技執法，環保局已設置100個空氣品質微型感測器，今年底將增設到300個，即時掌握汙染狀況，維護空氣品質。