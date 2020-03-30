快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

西部縣市唯一 基隆空品可望與宜花東並列同級

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市細懸浮微粒（PM2.5）連續3年達到二級防制區標準，可望由環保署公告為二級空氣品質防制區。記者邱瑞杰／攝影
基隆市細懸浮微粒（PM2.5）連續3年達到二級防制區標準，可望由環保署公告為二級空氣品質防制區。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局今天表示，基隆市細懸浮微粒（PM2.5）連續3年達到二級防制區標準，可望由環保署公告為二級空氣品質防制區。全台各縣市目前僅東部宜、花、東列二級，基隆將是台灣西部唯一列二級空氣品質防制區的縣市。

空氣汙染防制法規定空氣品質防制區共畫分為三級，一級防制區是國家公園及自然保護（育）區等；二級防制區是一級防制區外，符合空氣品質標準區域；三級防制區指一級防制區外，未符合空氣品質標準區域。

環保局表示，依據環保署空氣品質監測資料，基隆市PM2.5在24小時平均值、年平均值，從2017到2019連續3年達到PM2.5二級防制區標準。去年PM2.5年平均值為12.5 µg/m3，為歷年最佳。懸浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)及二氧化氮(NO2)也列為二級防制區。

環保局長賴煥紘說，經由多年努力，基隆空氣品質已見改善，可望獲環保署公告為二級空氣品質防制區。為加強空氣監控及相關科技執法，環保局已設置100個空氣品質微型感測器，今年底將增設到300個，即時掌握汙染狀況，維護空氣品質。

空氣品質 基隆 PM2.5

延伸閱讀

東北季風減弱 氣溫回升 北部及東半部地區高溫24至26度

空汙費季節費率擬調 最快7月上路

明東北季風減弱 中南部空品恐拉橘色警報

環保署擬首度擴大空汙費季節費率 4500家業者受影響

相關新聞

西部縣市唯一 基隆空品可望與宜花東並列同級

基隆市環保局今天表示，基隆市細懸浮微粒（PM2.5）連續3年達到二級防制區標準，可望由環保署公告為二級空氣品質防制區。全...

解套非法建物 東縣研擬重劃土地

台東縣超過九成土地屬農地與山坡地，依現行區域計畫法19種使用地類別，全縣16個鄉鎮市183個部落，許多房子面臨須拆除窘境，為解決這一用地問題，縣長饒慶鈴指示縣府團隊利用國土計畫法重新劃設為城鄉發展區、農業發展區來解套，一旦事成，全縣民眾都可望受惠。

食米宅配增2倍…富里農會：存量夠 歡迎採購

受到新冠肺炎疫情影響，許多人改在家煮飯，稻米需求量增加。花蓮玉里鎮、富里鄉種稻面積逾5000公頃，其中富里米宅配訂單多2倍，部分品牌稻米大缺貨。富里鄉農會指出，米的庫存量可以到7月，歡迎大家購買；玉溪農會則推出滿20公斤免運優惠，甚至有單日宅配營業額超過百萬紀錄。

議長張建榮堅辭宜蘭縣黨部主委 還拋出「議長交棒說」

宜蘭縣議會議長張建榮強調世代交替，最近不但堅辭國民黨宜蘭縣黨部主委，在受訪時還拋出，未來的議長也一樣要交棒；是否意味著不...

熱門新聞

泰女入境居家檢疫趴趴走 苗栗罰她30萬元

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

柔性勸導防疫反遭嗆沒人性 善化納骨堂人員難為

疫情緊張！明天起進入台南市政府要先「過兩關」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。