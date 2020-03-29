快訊

與返台「官員之子」喝半小時咖啡 觀光局人員染疫

貼近民意 台東縣長饒慶鈴下鄉與部落青年座談

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
台東縣長饒慶鈴（左四）今下鄉與南迴地區部落青年座談，聽取部落青年建言。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴（左四）今下鄉與南迴地區部落青年座談，聽取部落青年建言。記者羅紹平／攝影

台東縣政府今起展開三場與原鄉部落青年「圍火事務座談會」，台東縣長饒慶鈴面對面聽取部落青年心聲，了解部落發展需求，也作為日後台東縣原住民政策規畫參考。

台東縣原民處副處長霓卡指出，縣長下鄉與原鄉部落青年面對面「圍火事務座談會」今年規畫台東市、南迴公路、東海岸、花東縱谷可辦一場，首場今天下午3點在金峰鄉正興村sinapayan青年工作站辦理，是台東縣長首度直接與部落青年對話，由於過去不曾辦過，今天有部分部落青年利用專程從西部縣市返鄉參與。

饒慶鈴今天下午帶著原民處長方銘總與各科主管與會，打破既有會議形式，選在部落青年聚集的空間，藉輕鬆對話的方式，討論部落發展與願景，廣泛蒐集建議事項，聽取部落青年意見，回應青年提問與建議，由下而上產生共識，作為規規畫台東縣日後原民政策藍圖，並支持部落青年圓夢。

饒慶鈴表示，很高興在青年節的午後，和朝氣十足的部落青年一起共度，溝通是形成原住民族政策措施重要的一環，讓縣府與部落建構共同的願景，座談會取名「青年圍火」，對應傳統上部落討論公共事務時，總是圍坐在一起，「圍火」也象徵團結，直接聽取部落青年想法，更實際地支持部落青年圓夢。

首位發言的是達仁鄉土坂部落青年會前會長，賓茂國中輔導主任董又瑋表示，新冠肺炎疫情發燒，目前土坂部落在社區入口設置自發檢疫站，建議縣府協助部落防疫工作推動能於法有據，另，南田火箭發射場置涉及原住民傳統領域、法令、環保等諸多問題，非部落有能力面對，雖然中央單位已在處理，但希望縣府仍應給予部落民眾必要協助與支持。

台東縣長饒慶鈴（左四）今下鄉與南迴地區部落青年座談，聽取部落青年建言。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴（左四）今下鄉與南迴地區部落青年座談，聽取部落青年建言。記者羅紹平／攝影

青年 台東 原住民

延伸閱讀

離島拚防疫／檢疫請留本島 澎、東補助住宿費

好貼心！離島鄉民留台東居家檢疫 14天住宿費縣府全包

饒慶鈴全國防疫會議爭防疫專車 交通部順時中給了

台東原住民傳統野菜保健又強身！饒慶鈴大力推薦

相關新聞

議長張建榮堅辭宜蘭縣黨部主委 還拋出「議長交棒說」

宜蘭縣議會議長張建榮強調世代交替，最近不但堅辭國民黨宜蘭縣黨部主委，在受訪時還拋出，未來的議長也一樣要交棒；是否意味著不...

網球場才驗收就掉漆 基隆議員促重鋪

基隆市安樂三期網球場上周竣工驗收，民眾隔天使用就發現多處塗層膨脹破損，球友質疑這種品質如何完成驗收。市議員張之豪、陳宜勘查後要求重鋪塗層改善。市府教育處表示，廠商鋪設時下大雷雨，隔天放晴趕工繼續施作才出現這種情況，已要求廠商全面改善。

鯉魚潭賞螢「順時中」 4月17日起每梯150人

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮鯉魚潭舉辦賞螢活動，原定4月2日至5月2日舉行，但因每晚賞螢人數預估達600人次，超過疫情指揮中心建議的「室外500人以上集會停辦」標準，主辦單位決定延後至4月17日舉行，並縮減規模，將以電話或電子郵件通知已報名遊客。

光電案成敗 部落、護鳥團體是關鍵

台東縣政府在台東市知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，預估發電157PW（兆瓦），相當於全台東縣22%的發電量，成為國內少見大型光電園區。但這項開發案正面臨卑南族卡大地布部落傳統領域與護鳥團體的嚴峻考驗。

宜花訂房減 盼蘇花改順暢吸客

距離清明連假僅剩幾天，宜蘭、花蓮旅宿訂房率較往年同期衰退，民宿尤其是重災區，訂房率大減一半。業者期待蘇花改提速能縮短民眾出遊交通時間，若天氣狀況好，還有機會衝高住房率。

居檢不無聊 宜蘭南天宮贈安心包…可追劇

宜蘭縣南方澳南天宮昨天捐贈1千份安心包，力挺防疫，安心包裡從白米到追劇平台都有，讓居家檢疫或隔離者，安心防疫不寂寞。

花蓮豐濱鄉長幽靈人口案當選無效 妻子代夫出征今勝選

花蓮縣豐濱鄉前鄉長邱福順參選時涉及幽靈人口案，被檢方提起當選無效之訴，二審定讞，今天補選，邱福順妻子江莉婷代夫出征，擊退...

神奇數字？宜蘭市送兒童節禮券103元怎麼還有零頭

宜蘭市公所今年採購圖書禮券，分送幼兒園、國小學童做為兒童節禮物，收到禮券，面額是103元，家長好奇問：「怎麼還有零頭，不...

可能超過500人 縱管處鯉魚潭賞螢活動宣布延後並減額

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮鯉魚潭舉辦的賞螢活動，原定4月2日起至5月2日展開，因活動期間每晚兩梯次賞螢人數達600人...

好貼心！離島鄉民留台東居家檢疫 14天住宿費縣府全包

因應台東縣綠島及蘭嶼鄉民出國旅遊、留學，近日返台後須回離島居家隔離或檢疫，但搭乘客輪或離島航班，增添防疫變數，台東縣政府...

蘇花改遇防疫自駕車多 清明連假預估凌晨1點就會有車潮

清明節連假交通大考驗，公路總局第四區養護工程處評估，4月2日至4月5日4天連假，是掃墓高峰期，因新冠肺炎影響，用路人大多...

台東知本光電開發場域 發現163隻環頸雉

為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在選知本當地公布環頸雉調查報告，表示環頸雉數量從去年94隻，到...

熱門新聞

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

泰女入境居家檢疫趴趴走 苗栗罰她30萬元

影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 一上午才賺100多元

雙北共設惜食廚房 計畫為醫護、檢疫者送2萬5千個便當

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。