貼近民意 台東縣長饒慶鈴下鄉與部落青年座談

台東縣政府今起展開三場與原鄉部落青年「圍火事務座談會」，台東縣長饒慶鈴面對面聽取部落青年心聲，了解部落發展需求，也作為日後台東縣原住民政策規畫參考。

台東縣原民處副處長霓卡指出，縣長下鄉與原鄉部落青年面對面「圍火事務座談會」今年規畫台東市、南迴公路、東海岸、花東縱谷可辦一場，首場今天下午3點在金峰鄉正興村sinapayan青年工作站辦理，是台東縣長首度直接與部落青年對話，由於過去不曾辦過，今天有部分部落青年利用專程從西部縣市返鄉參與。

饒慶鈴今天下午帶著原民處長方銘總與各科主管與會，打破既有會議形式，選在部落青年聚集的空間，藉輕鬆對話的方式，討論部落發展與願景，廣泛蒐集建議事項，聽取部落青年意見，回應青年提問與建議，由下而上產生共識，作為規規畫台東縣日後原民政策藍圖，並支持部落青年圓夢。

饒慶鈴表示，很高興在青年節的午後，和朝氣十足的部落青年一起共度，溝通是形成原住民族政策措施重要的一環，讓縣府與部落建構共同的願景，座談會取名「青年圍火」，對應傳統上部落討論公共事務時，總是圍坐在一起，「圍火」也象徵團結，直接聽取部落青年想法，更實際地支持部落青年圓夢。