議長張建榮堅辭宜蘭縣黨部主委 還拋出「議長交棒說」

宜蘭縣議會議長張建榮強調世代交替，最近不但堅辭國民黨宜蘭縣黨部主委，在受訪時還拋出，未來的議長也一樣要交棒；是否意味著不再選議長？同黨議會同仁認為，張議長打破宜蘭議壇上的幾項紀錄，無人能及，其德高望重，還需借重他的力量。

江啟臣當選國民黨黨主席後，幾個縣市黨部主委紛紛請辭，宜蘭縣議長張建榮擔任縣黨部主委4年多來，盡心盡力，自掏腰包負擔二、三千萬元人事及水電開支。他認為，國民黨在宜蘭在野艱困時期，他接下縣黨部主委，2018年底選舉不但拿回地方執政權，議長也重回寶座，府會綠地變藍天，鄉鎮市長有8個由國民黨執政，是歷年來最佳成績。

「完成階段性任務」，張建榮遞出辭呈，堅辭主委職務，強調必須由年輕人接棒，他甚至多次肯定縣長林姿妙的女兒林羿伶勤走基層，這次也協助江啟臣在宜蘭得票亮眼，是值得栽培的後起之秀。

張建榮今受訪時還語出驚人說，未來的議長也是一樣要交出去，他都70幾歲了，也是要走、不能留，應該要讓年輕人起來接棒。

原以為張建榮只是辭去黨部主委，未料還加碼拋出「議長交棒說」，是否意味著不再參選下屆議長？據了解，張建榮從2002年的第十五屆起連任三屆議長，打破以往議長只任二屆的紀錄，上屆遇到民進黨對手陳文昌落馬，這次第十九屆是張建榮的第四任議長。

同黨的議會同仁認為，張議長打破議事政壇上的幾項紀錄，德高望重且經驗老到，未來縣長林姿妙若有意爭議連任，仍不可缺少張建榮主導縣議會的這一塊助力，鼓勵他寶刀未老，再接再厲。

張建榮已經向黨中央遞出辭呈，目前抬面上尚無接手人選，將慰留他繼續擔任主委。張建榮表示，林姿妙縣長有意爭取連任，應該由她去布局，尋找可以配合她的黨部主委人選。