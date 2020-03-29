日本駐台代表臉書分享遊基隆 林右昌PO文城市多交流

日本台灣交流協會代表泉裕泰在臉書分享到基隆，參觀基隆要塞司令部校官眷舍和彩色屋等景點，基隆市長林右昌今早在臉書回應，基隆在日本有很多姐妹市，期待透過城市交流，讓台灣與日本的關係更加成長。

泉裕泰27日在臉書發文，指他和妻子日前到基隆拜訪林右昌，參觀要塞司令部校官眷舍等景點，晚間還在市長官邸享用林夫人拿手的台灣料理。

泉裕泰稱讚基隆兼具悠久歷史與現代流行文化，令人流連忘返。他還PO上眾人在彩色屋合照，指基隆還有不少可拍攝IG美照的景點，不容錯過，期待能促雙邊交流，持續攜手合作。

林右昌上午在臉書說，台灣與日本的關係相當密切，尤其是基隆。泉裕泰夫婦來訪時，他特地帶著他們參觀要塞司令部等歷史再造場景，泉代表對於基隆積極保護早年建築表示讚賞。

林右昌說，泉裕泰是日本資深且優秀外交官，去年派駐台灣。泉裕泰提到，現在疫情嚴重，東京奧運因此延後，在這種情況下，台灣仍給日本很多加油打氣，包括9年前的大地震也是，台日之間總能讓人感受到人與人之間非常好的關係。