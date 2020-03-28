普悠瑪事故中走過鬼門關 卑中棒球小將王羽飛重回球場

曾在1年半前的台鐵普悠瑪列車翻覆事件，受重傷，一度危急的卑南國中棒球小巨砲王羽飛，歷經多次重大手術、1年多復健，憑著對棒球的熱愛與驚人毅力，王羽飛走過鬼門關，又重回球場。

2018年10月21日下午4點50分，台鐵6432次普悠瑪列車在宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站脫軌翻覆，釀成18人死亡，215人輕重傷。

前往韓國交流的卑南國中師生，回程搭上這班列車，2位老師、3名學生不幸罹難。被視為國內棒球明日之星，有「小巨砲」之稱的王羽飛也受重傷昏迷，經醫護人員搶救甦醒，但左側骨盆、左小腿、右大腿等傷勢嚴重，住院數月，至今受傷處仍會感到疼痛，甚至出現長短腳、蟹足腫及肌肉萎縮等狀況。

從國小四年級就打球的王羽飛靠著旺盛的求生意志與對球棒的熱愛，最近又開始重回球場，雖然跑壘、揮棒時還是有不流暢之處，但王羽飛身體狀態已恢復到事故前的八、九成，已能符合學校教練對王羽飛的期待，後續還需要王羽飛持續持續進行復健、訓練的課程，直到他完全康復並順利錄取自己理想中的棒球高校。

王羽飛的努力獲得台東家扶中心推薦為今年全國自強兒童台東縣代表，原定3月22日在台北接受表揚，雖表揚因新冠肺炎疫情取消。台東家扶主任吳瑞華昨天仍到卑南國中公開表揚，並轉贈元大文教基金會提供23位自強兒童獎助學金一萬元、全套運動服飾、運動鞋等。

吳瑞華今天轉述王羽飛對事故時描述，「當時我正火車上正在閉眼休息，突然就有很大聲響，我感覺到我騰空、飛起來了，當我再次打開眼睛，我已經在醫院了，身體很痛，但我動彈不得，也無法說話，因為我全身上下、還有我的嘴巴都插滿管子，我甚至一度認為自己已經死掉，在地獄了。」

王羽飛回憶，在醫院那段期間最討厭的是清理傷口，每次都會不自覺掉眼淚，那真的太痛了，只要一看到護理師推藥車進來時，「爸爸都會看到我在哭，但我不曉得我哭了」。

王羽飛說，很不喜歡回想那段時間，覺得好像做了一場很長噩夢都沒辦法醒來，他曾告訴社工說：「老師，如果不能打球了，我不知道自己還可以做什麼？」也曾跟父親抱怨：「如果我當時也不幸過世了，可能還會比較輕鬆。