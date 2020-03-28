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花蓮豐濱鄉長幽靈人口案當選無效 妻子代夫出征今勝選

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉長今補選，原鄉長邱福順妻子江莉婷（中）當選。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
花蓮縣豐濱鄉長今補選，原鄉長邱福順妻子江莉婷（中）當選。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

花蓮縣豐濱鄉前鄉長邱福順參選時涉及幽靈人口案，被檢方提起當選無效之訴，二審定讞，今天補選，邱福順妻子江莉婷代夫出征，擊退包括2位前鄉長在內的5名對手當選。

參與豐濱鄉長補選的有前鄉長張進德、Lekal．Kacaw、李啟誠，2度參選的鄉公所前秘書林慶龍、現任代表會主席曾金水，及前鄉民代表林俊榮與江莉婷，除了曾金水及林俊榮為無黨籍，其他4人都是國民黨。

花蓮縣選委會統計，豐濱鄉長補選具投票權者有3985人，今天投票數1996票，投票率約5成，江莉婷獲得958票當選，張進德28票、曾金水225票、林俊榮17票、林慶龍639票、李啟誠112票。

江莉婷是邱福順妻子，現任豐濱鄉衛生所主任，國民黨豐濱鄉黨部主委詹貴城與黨部主任韓修義第一時間赴她的競選總部恭賀當選，並張貼紅榜。

邱福順前年參選第18屆豐濱鄉長時，意圖使自己順利當選，將鄉代會林姓雇員及其多名友人遷戶籍。民事部分當選無效，刑事部分今年1月被依妨害投票罪判刑4年，可易科罰金，以1千元折算1日，緩刑3年、褫奪公權1年，並應向公庫支付5萬元。

與邱福順同案的還有第一選區鄉代林長榮、第二選區鄉代嘎助．馬庫兒，均被判當選無效解職。林長榮的缺額預計5月2日補選，嘎助．馬庫兒缺額已由豐濱鄉前鄉長劉靜芳依法遞補。

投票率 當選無效

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