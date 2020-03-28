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基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速，11月上路。圖／報系資料照片
基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速，11月上路。圖／報系資料照片

基隆市將實施區間測速，警方選定台62線萬瑞快速公路、台62甲線（基隆港東岸聯外道路）兩處，安裝區間測速設備，由於都是容易超速、肇事路段，希望駕駛人依速限行駛，6月完成發包，11月上路，提醒市民注意。

台62甲線（基隆港東岸聯外道路）基隆端是下坡彎道，近半年內發生2起嚴重貨櫃車追撞停等紅燈車輛車禍。全長5.6公里，最高速限60公里，距離基隆端出口1.75公里，時速降為50公里，距離出口1.4公里再降到40公里。

警方雖在距基隆端出口700公尺處及出口，各設1支定點測速器，時速限制40公里，但許多駕駛人減速通過第一支測速器後再加速，加上是下坡彎道，導致車輛煞車不及翻覆或追撞前車。

交通隊指出，有的駕駛人心存僥倖，往往在無測速器路段超速，快到測速器時才減速，因此規畫比照新北市萬里隧道，採區間平均速率科技執法，遏阻超速，減少車禍發生。

警方說，東岸聯外道路基隆端非單一速限，會依速限安裝相關設備，導引用路人依速限一路從60公里降到40公里，提醒駕駛人注意。

另外，台62線萬瑞快速公路速限為80公里，因重車多，多因車速快又未保持安全車距，屢傳貨櫃車自撞或追撞車禍，近3年發生4起死亡車禍，648件有人受傷車禍。

交通隊長張豫立指出，目前已選定台62線6.2公里到11.3公里區間，台62甲線則由2號隧道到東海街口1.75公里區段，在這兩處地點進行區間測速執法，區間平均速率偵測器設備會在6月完成發包，11月測試沒有問題就會正式上路實施，請駕駛人依規定速限行駛。

基隆港 測速

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