神奇數字？宜蘭市送兒童節禮券103元怎麼還有零頭

宜蘭市公所今年採購圖書禮券，分送幼兒園、國小學童做為兒童節禮物，收到禮券，面額是103元，家長好奇問：「怎麼還有零頭，不是整數？」有人猜測，是不是跟年度有關？但如果是今年，應該是109元才對？

對此，市公所釋疑，市公所編列預算是每人80元，以全市幼兒園、國小人數計算，預算約73萬元，競標結果，得標廠商換算成本與回饋，願意提供更高額禮券，即面額103元商品提貨券，市公所發給禮券，讓小朋友自己選購兒童節，103諧音「依你想」，也洽巧符合涵意。

同時，市公所因應防疫，今年分送兒童節禮物，但模範生表揚暨兒童節校園巡迴音樂會則取消。

市長江聰淵指出，台灣這次在對抗肺炎疫情所實施的對策，讓疫情成功獲得控制，更受到國際高度評價，被譽為防疫模範生，基於防疫優先，市公所全力配合中央政府的政策，今年將取消辦理本市各國民小學模範生表揚暨兒童節校園巡迴音樂會，但仍將委請各校校長轉頒相關獎品給模範生，同時也沒有忘記4月這屬於兒童的月份，贈送圖書禮券為兒童節禮物，希望藉由家長陪伴學童親自挑選商品，促進親子間情感，同時也認為禮物讓孩童自己挑選，將更符合慶祝兒童節美意。