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南天宮挺宜蘭防疫 捐千份安心包

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，主祀媽祖的宜蘭縣南方澳南天宮挺防疫，今天捐贈1千份防疫安心包，將透過宜蘭縣政府發送給居家檢疫或隔離者，安心防疫。圖／宜蘭縣政府提供
新冠肺炎疫情持續延燒，主祀媽祖的宜蘭縣南方澳南天宮挺防疫，今天捐贈1千份防疫安心包，將透過宜蘭縣政府發送給居家檢疫或隔離者，安心防疫。圖／宜蘭縣政府提供

新冠肺炎疫情持續延燒，主祀媽祖的宜蘭縣南方澳南天宮挺防疫，今天由主委陳正信代表，捐贈1千份防疫安心包，由縣長林姿妙代表受贈後，將透過宜蘭縣政府發送給居家檢疫或隔離者，安心防疫。

安心包內容物包含宜蘭嚴選米、口罩、漂白水、垃圾袋及肥皂，另外還有由中華電信、台灣大寬頻、台灣連線及點閱串流科技股份有限公司共同提供多元的電影、音樂、電子書、追劇及Meg V新聞雜誌平台等休閒包，陪伴民眾一同抗疫。

南天宮主委陳正信指出，廟方秉持媽祖濟世度人慈悲情懷，考量民眾在居家檢疫期間將暫時無法外出，為協助解決民眾的生活需求，並為疫情奉獻心力，捐贈1千份防疫物資給縣政府，將轉送給居家檢疫或隔離的鄉親使用，同時也會致贈媽祖加持過的平安符，陪伴民眾共同度過居家檢疫期。

他並代表廟方感謝縣政府團隊，這些日子以來站在最前線，為宜蘭守住疫情防線，要向辛苦的防疫人員致謝，更希望能拋磚引玉，鼓勵民間企業團體及各宮廟一起盡微薄之力，捐贈相關防疫民生物資，讓民眾可以安心的在檢疫隔離處所生活，以保護自己和他人。

縣長林姿妙感謝南天宮的善舉，在疫情艱困時刻，幫助有需要民眾度過檢疫隔離期。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣居家檢疫及隔離人數，隨著疫情發展而急遽增加，居家檢疫期間，民眾對日常生活的食、衣、住、行、育、樂有其基本需求，心理上也多少會產生焦慮、恐慌、憂鬱等複雜情緒，感謝南方澳南天宮平常秉持媽祖濟世度人宗旨服務鄉里，熱心地方事務，為幫助居家檢疫或隔離之民眾度過生理及心理都極度挑戰的14天，捐贈居家防疫安心包，縣政府將轉送。

另外，林姿妙表示，宜蘭縣已啟用「宜蘭縣政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，除設置關懷專線(1999)供民眾諮詢疫情外，另在居家檢疫或隔離民眾若因疫情產生相關情緒及壓力反應時，也可撥打心理衛生中心諮詢(03）9367885)，或衛生福利部24小時安心專心1925(依舊愛我)，將由心理師提供電話關懷諮詢服務。

新冠肺炎疫情持續延燒，主祀媽祖的宜蘭縣南方澳南天宮挺防疫，今天由主委陳正信（左）代表，捐贈1千份防疫安心包，由縣長林姿妙（右）代表受贈後，將透過宜蘭縣政府發送給居家檢疫或隔離者，安心防疫。圖／宜蘭縣政府提供
新冠肺炎疫情持續延燒，主祀媽祖的宜蘭縣南方澳南天宮挺防疫，今天由主委陳正信（左）代表，捐贈1千份防疫安心包，由縣長林姿妙（右）代表受贈後，將透過宜蘭縣政府發送給居家檢疫或隔離者，安心防疫。圖／宜蘭縣政府提供
安心包內容物包含宜蘭嚴選米、口罩、漂白水、垃圾袋及肥皂，另外還有由中華電信、台灣大寬頻、台灣連線及點閱串流科技股份有限公司共同提供多元的電影、音樂、電子書、追劇及Meg V新聞雜誌平台等休閒包，陪伴民眾一同抗疫。圖／宜蘭縣政府提供
安心包內容物包含宜蘭嚴選米、口罩、漂白水、垃圾袋及肥皂，另外還有由中華電信、台灣大寬頻、台灣連線及點閱串流科技股份有限公司共同提供多元的電影、音樂、電子書、追劇及Meg V新聞雜誌平台等休閒包，陪伴民眾一同抗疫。圖／宜蘭縣政府提供

居家檢疫 疫情 媽祖

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