可能超過500人 縱管處鯉魚潭賞螢活動宣布延後並減額

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮鯉魚潭舉辦的賞螢活動，原定4月2日起至5月2日展開，因活動期間每晚兩梯次賞螢人數達600人次，超過疫情指揮中心建議的「室外500人以上集會停辦」，主辦單位決定延後至17日舉行並縮減規模，原已報名的遊客，縱管處將以電話或電子郵件通知。

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮重要賞螢地點，每年4月到5月初是賞螢季，以黑翅螢為主。「2020鯉魚潭趣看火金姑」活動原本規畫從清明連假起展開，除連假期間是周四、五、六3天外，一直到5月2日，每周五、六舉辦，每晚兩梯次各300人次，活動當周星期日開放預約、活動前一天中午12時預約截止，也可現場報名，全程有志工免費導覽。

因應疫情，縱管處作出調整。縱管處秘書伍哲宏說，清明連假活動雖然還在報名中，但每梯次都有7、8成報名，考量賞螢遊客陸續前來，兩梯次中間可能有重疊時段，且依以往經驗，連假期間現場報名人數相當多，單日賞螢人數曾破千，很可能超過指揮中心建議的停辦標準。

加上最近新冠肺炎境外移入案例增加，指揮中心表示這兩周是關鍵期，縱管處考量防疫需求與遊客安全，決定將活動延後到4月17日至5月2日辦理，仍維持每晚兩梯次，但改成每梯次最多150人，也取消現場報名。

伍哲宏表示，仍歡迎遊客自行前往鯉魚潭賞螢，但提醒注意夜間活動安全性，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，也應將照明手電筒加罩紅色玻璃紙降低光害，避免影響螢火蟲生態。