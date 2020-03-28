快訊

酒駕男開車衝撞 警開5槍誤擊女乘客中彈身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可能超過500人 縱管處鯉魚潭賞螢活動宣布延後並減額

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
每年4月起，花蓮鯉魚潭環潭步道可見螢光點點，賞螢季維持約一個月。圖／縱管處提供
每年4月起，花蓮鯉魚潭環潭步道可見螢光點點，賞螢季維持約一個月。圖／縱管處提供

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮鯉魚潭舉辦的賞螢活動，原定4月2日起至5月2日展開，因活動期間每晚兩梯次賞螢人數達600人次，超過疫情指揮中心建議的「室外500人以上集會停辦」，主辦單位決定延後至17日舉行並縮減規模，原已報名的遊客，縱管處將以電話或電子郵件通知。

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮重要賞螢地點，每年4月到5月初是賞螢季，以黑翅螢為主。「2020鯉魚潭趣看火金姑」活動原本規畫從清明連假起展開，除連假期間是周四、五、六3天外，一直到5月2日，每周五、六舉辦，每晚兩梯次各300人次，活動當周星期日開放預約、活動前一天中午12時預約截止，也可現場報名，全程有志工免費導覽。

因應疫情，縱管處作出調整。縱管處秘書伍哲宏說，清明連假活動雖然還在報名中，但每梯次都有7、8成報名，考量賞螢遊客陸續前來，兩梯次中間可能有重疊時段，且依以往經驗，連假期間現場報名人數相當多，單日賞螢人數曾破千，很可能超過指揮中心建議的停辦標準。

加上最近新冠肺炎境外移入案例增加，指揮中心表示這兩周是關鍵期，縱管處考量防疫需求與遊客安全，決定將活動延後到4月17日至5月2日辦理，仍維持每晚兩梯次，但改成每梯次最多150人，也取消現場報名。

伍哲宏表示，仍歡迎遊客自行前往鯉魚潭賞螢，但提醒注意夜間活動安全性，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，也應將照明手電筒加罩紅色玻璃紙降低光害，避免影響螢火蟲生態。

縱管處活動期間也備妥防疫措施，會設置管制通道，進入螢區前由志工協助測量額溫及手部酒精消毒，也請遊客如有需要自備口罩。

每年4月起，花蓮鯉魚潭環潭步道可見螢光點點，賞螢季維持約一個月。圖／縱管處提供
每年4月起，花蓮鯉魚潭環潭步道可見螢光點點，賞螢季維持約一個月。圖／縱管處提供

賞螢 連假 疫情

延伸閱讀

蘇花改遇防疫自駕車多 清明連假預估凌晨1點就會有車潮

清明連假掃墓接駁 新北整理「清明連假交通懶人包」

賞螢 謹守「三不一沒有」、小心防蛇

賞螢遊客踐踏作物又亂丟垃圾 族人怨「另類災難」降臨

相關新聞

可能超過500人 縱管處鯉魚潭賞螢活動宣布延後並減額

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮鯉魚潭舉辦的賞螢活動，原定4月2日起至5月2日展開，因活動期間每晚兩梯次賞螢人數達600人...

好貼心！離島鄉民留台東居家檢疫 14天住宿費縣府全包

因應台東縣綠島及蘭嶼鄉民出國旅遊、留學，近日返台後須回離島居家隔離或檢疫，但搭乘客輪或離島航班，增添防疫變數，台東縣政府...

蘇花改遇防疫自駕車多 清明連假預估凌晨1點就會有車潮

清明節連假交通大考驗，公路總局第四區養護工程處評估，4月2日至4月5日4天連假，是掃墓高峰期，因新冠肺炎影響，用路人大多...

台東知本光電開發場域 發現163隻環頸雉

為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在選知本當地公布環頸雉調查報告，表示環頸雉數量從去年94隻，到...

清明連假宜蘭11家都停止驗車 定檢日要到的趕快安排

清明連假將屆，宜蘭監理站表示，代驗廠在連假期間將停驗服務。

影／基隆這網球場花200萬改善後「掉漆」 議員促重鋪

基隆市安樂三期網球場上周竣工，但民眾使用後發現隔天就破損，有多處塗層「膨皮」，讓很多球友質疑施工品質。市議員張之豪、陳宜...

美食新天地／晴光紅豆餅 內餡滿滿誠意

紅豆餅是台灣庶民美食，花蓮有一家「晴光紅豆餅」，不僅真材實料，內餡更飽滿到會「爆漿」，雖然只有紅豆、奶油和蘿蔔絲3種傳統口味，每天都有民眾排隊購買。曾姓老闆娘說，所有食材都自己挑選和製作，沒食安疑慮，且基於環保及維持餅的品質不提供塑膠袋，環保做法更吸引遊客願意掏錢品嘗。

掌民進黨宜蘭兵符 2強拚選主委

民進黨宜蘭縣黨部主委5月24日改選，現任主委黃建財宣布不連任，在日前議會民進黨團總召陳俊宇表態參選後，行政院政務顧問吳和信昨也宣布參選。主委一職，關係到2022五合一選舉將由誰掌兵符，兩強相爭，各有支持者相挺。

基警局電子圍籬 監控居檢者 花蓮結合13鄉鎮成立消毒大隊

新冠肺炎疫情日趨嚴重，包括基隆與花蓮昨天都成立消毒大隊加強消毒，由於基隆已經有3確診個案，也有不少居家隔離與檢疫者，基隆市長林右昌昨赴警局視察電子圍籬監控，呼籲受檢疫者不要「趴趴走」，警方可根據軌跡地圖抓人。

大坡池除害魚 釣越多領越多

台東縣池上鄉大坡池近10年來遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，破壞池中生態，鄉公所3年前舉辦除害魚釣魚比賽，除去近7公斤害魚。今年持續辦理，4月1日至10月15日止，歡迎釣魚高手來挑戰，還能換消費券，漁獲量最多的前4名，加碼送禮券。

影／菲籍船員海上突發燒 晚間進花蓮港高規格送醫救治

一名在馬來西亞貨輪工作的菲律賓籍船員，本月22日出現發燒、咳血、呼吸困難症狀。我國疾管署接獲代理行請求，基於人道立場，就...

對流雲系旺盛 「雨炸」台東東海岸 幸未釀災情

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象今天針對台東縣發布豪雨特報，東海岸成功鎮都歷到下午5點累積雨量260.5毫米，所幸雨勢...

熱門新聞

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

影／因應疫情聯合稽查八大行業 苗縣7業者願配合停業

感謝幕後英雄醫檢師 台積電慈善基金會捐千組淨氣面罩

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。