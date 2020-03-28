好貼心！離島鄉民留台東居家檢疫 14天住宿費縣府全包

因應台東縣綠島及蘭嶼鄉民出國旅遊、留學，近日返台後須回離島居家隔離或檢疫，但搭乘客輪或離島航班，增添防疫變數，台東縣政府表示，相關個案須先在台東居家檢疫、隔離，縣府會提供安心住宿場所，14天住宿費用全由縣府支付。

台東縣衛生局今天表示，縣府昨天召開防疫會議，縣長饒慶鈴除指示配合防疫，縣內應自備5台防疫專車，供病患運輸，可利用既有車輛加裝防護設施，但每輛車都必須是無障礙車型，以提供行動不便者載送服務。

縣衛生局另指出，綠島、蘭嶼居民近日自國外旅遊或留學生返國後，須居家檢疫或隔離者，得搭乘飛機或客輪返回離島，為了降低機上、客輪上的感染風險，同時考量當事人事後若有就醫需求，交通後送往返時間及成本過高。

會中饒慶鈴指示，即日起離島地區民眾若有居家檢疫、居家隔離個案，須先留在台東進行14天居家檢疫或隔離，縣府會提供安心住宿的場所，且14天住宿費用全由縣府支付。

縣衛生局表示，另為鼓勵居家檢疫者住家裡，讓家屬住旅館或民宿，減少交叉感染，縣府規畫台東縣公教會館給家屬安心住，優惠一晚2人房800元、3人房1000元、4人房1200元；目前防疫旅館難尋，如有個案須入住防疫旅館，縣府盡可能媒合縣內旅宿業者提供入住。