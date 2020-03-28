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蘇花改遇防疫自駕車多 清明連假預估凌晨1點就會有車潮

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
清明節連假，蘇花改交通大考驗，預估今年因防疫，自駕車增多，車潮湧現。 資料照片／警方提供
清明節連假，蘇花改交通大考驗，預估今年因防疫，自駕車增多，車潮湧現。 資料照片／警方提供

清明節連假交通大考驗，公路總局第四區養護工程處評估，4月2日至4月5日4天連假，是掃墓高峰期，因新冠肺炎影響，用路人大多會選擇自行開車，加上蘇花改路段全線通車，預估連假車流將大，連假首日凌晨1點就會出現車潮

第四區養護工程處預估，連假首日凌晨1點就會出現車潮，易壅塞路段除公墓鄰近路段外，主要以台9線蘇花公路(南向)、礁溪市區、台7丙線往清水地熱路段、台9線往宜蘭綠色博覽會路段等為多，礁溪路段及蘇花公路北返車潮則集中在4月4日下午至4月5日。

第四區養護工程處提醒，為免路上塞車之苦，鼓勵民眾提早掃墓，分散清明連假返鄉掃墓交通需求。

因應連假蘇花路廊湧入大量車潮，第四區養護工程處將時段性車種管制，以紓解尖峰時段車流，台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行，禁行時段分別是4月2日南下5時至17時、北上5時至15時；4月3日7時至13時；4月4日10時至16時；4月5日12時至16時。

同時，第四區養護工程處表示，為鼓勵用路人多加利用大眾運輸，針對公路客運及國道客運，公路總局要求經營中、長途國道路線之客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，並請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，業者每日開行班次可達1800班次，並提供「高鐵+國道5號客運+臺灣好行路線」及「國道5號客運+臺灣好行路線」優惠套票。

連假 國道客運 車潮

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