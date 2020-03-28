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台東知本光電開發場域 發現163隻環頸雉

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
環頸雉。林務局／提供
環頸雉。林務局／提供

荒野保護協會台東分會今天在選知本當地公布環頸雉調查報告，表示環頸雉數量從去年94隻，到今年163隻。記者尤聰光／攝影
荒野保護協會台東分會今天在選知本當地公布環頸雉調查報告，表示環頸雉數量從去年94隻，到今年163隻。記者尤聰光／攝影

為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在選知本當地公布環頸雉調查報告，表示環頸雉數量從去年94隻，到今年163隻。呼籲縣府與廠商，開發光電同時正視環頸雉生態。

縣府財政及經濟發展處長盧協昌表示，知本光電開發案，當初已規畫65公頃做為環境生態保護區，廠商也積極和環保團體如台東縣野鳥協會、荒野保護協會溝通協調；他了解廠商目前也在做當地鳥類生態環境調查，並會將評估報告列入考量後，再做調整。

荒野保護協會台東分會呼籲台東縣縣政府與光電廠商，開發光電同時正視環頸雉生態。記者尤聰光／攝影
荒野保護協會台東分會呼籲台東縣縣政府與光電廠商，開發光電同時正視環頸雉生態。記者尤聰光／攝影

荒野保護協會台東分會表示，盛力能源籌備處（韋能集團）籌設的「知本健康段光電廠」，日前已取得經濟部能源局核發的「電業籌設許可」，核准發電量高達202MW。由於光電配置幾乎佔滿整個知本溪北岸河口，沒有迴避生態熱區，將破壞生物多樣性最高的知本濕地生態。協會一直極力爭取地面型光電應兼顧生態，但遺憾能源局未聽取生態聲音，就貿然核發電業許可。

荒協邀請民眾參與調查環頸雉，2018年曾調查到81隻，2019年曾調查到94隻，台東大學生命科學系老師彭仁君也每年帶領學生調查，發現最高分布樣區10.2公頃內就有13個鳥巢。今年調查結果，令人興奮，共發現163隻。

荒野保護協會邀請大家一起見證全台灣最完整的環頸雉棲地，呼籲開發業者和縣府，應正視這麼多生命在光電廠址繁衍的事實，至少保留最後一塊生態熱區，不要趕盡殺絕。

台東 濕地

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