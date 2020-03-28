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影／基隆這網球場花200萬改善後「掉漆」 議員促重鋪

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影

基隆市安樂三期網球場上周竣工，但民眾使用後發現隔天就破損，有多處塗層「膨皮」，讓很多球友質疑施工品質。市議員張之豪、陳宜到現場會勘。廠商指鋪其中一層後，下了大雷雨，為了趕工，天晴繼續趕工。議員無法接受這種品質，要求塗層重鋪改善。市府表示，廠商允諾改善。

「議員爭取錢來改善，市府施工鋪新的球場，球友都好感謝，也非常期待，但是這種品質很難接受，剛完工地面就破損，球打在上面到彈力都變了」一名球友說。

日前市立體育場、負責監工的設計公司、負責施工的廠商等到場會勘，廠商代表向議員說，這個工程的內容是「AC基礎層」與「壓克力重鋪」，按照標準，基礎層要鋪設多層。而他們是在鋪其中一層後，下了大雷雨，為了趕完工時間，隔天，雨後天晴，就繼續趕工。因而產生水蒸氣蒸發，「膨皮」。

張之豪說，這說法無法接受，施工需要乾燥氣候，才能確實。基隆多雨，如果因為氣候不允許，工期延長絕對贊成，在快跟好之間，他認為好比較重要。工程品質不能妥協，不能是次等的品質。

張之豪指出，他的要求很簡單，不要把基隆市民的稅金國家的公帑，做出低於水準的工程。希望這是最後一次會勘。如果施工無法確實，下次將建議市府列為承包黑名單，依照「政府採購法」規定列為「拒絕往來廠商」。

陳宜說，這樣的施工品質很爛，要求要全面重新鋪，因為如果只有局部改善，因塗層施工時間不同，加上有銜接處，日後可能都會再出問題，球打到的反彈力道都會有差別。她的哥哥，也是擔任她秘書的前網球國手陳迪，更出示在台北各處的網球場，施工隔天，下了大雨，地面完美無缺。陳迪也說，如果施工單位需要更多元的專業意見與參考，他隨時都可以協助。

市府教育處體育場長郭台英說，目前發現有多處起泡和小塊的破損，因為廠商施工期間有遇到大雨，未等全部乾了就再施工，因目前是梅雨季，廠商承諾近期先局部處理改善，待7、8月晴日較多時，願意全面重鋪改善。並表明為了這個疏失，願意把保固1年延長到1年半。

安樂三期公園位在建德國中小前面，俗稱的四維公園，這個公園將包含溜冰場、兩座遊樂公園設施、網球場、籃球場、槌球場、步道、草地、廣場等，居民期待成為安樂區的指標性公園建設。

張之豪指出，但這個公園的工程，一波三折，2018年，由基隆市政府教育處提案，進行安樂三期四維公園的環境改善，並獲得內政部營建署城鎮之心工程計畫的挹注補助80%經費、市府自籌20%，總預算約1400萬元。2019年，因為居民反映，以及環境改善與排水計畫要重估，後來停工變更設計。後又衍生出北側的公園更新，張之豪協同里長黃雅玲爭取破損的步道更新。

張之豪表示，照原本的計畫預算去做，整個公園可以做好，但能使用的網球場，只會有現有的2座，尚有3座，地面凹凸，無法使用。張之豪與陳宜再爭取200萬，補足網球場部分的財務缺口，但要求施工品質要做到最好。

基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。圖／張之豪提供
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。圖／張之豪提供
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
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基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。圖／張之豪提供
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。圖／張之豪提供
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基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。圖／張之豪提供
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
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基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影
基隆這網球場花200萬改善後很「掉漆」，議員促重鋪改善。記者游明煌／攝影

張之豪 基隆 大雷雨

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